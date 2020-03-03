Рынок бросает из жара в холод - ИАЦ «Альпари»

В состоянии отскока, на который так рассчитывали инвесторы, российский рынок акций просуществовал недолго — полдня в понедельник. Потом рынок упал в «красную» зону, а потом снова воскрес. Индекс МосБиржи в вечеру так же бодро вернулся положительную область, к 2796 пунктам, но способен отойти к 2700 пунктам без дополнительных усилий. Индекс РТС дошел до 1315 пунктов. Не забываем, впрочем, что новой целью просадки может стать область поддержек 1265/1270 пунктов, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари».

— Нефтяной отскок тоже оказался так себе. Баррель Brent подрастал утром довольно прилично, но сейчас консолидируется около $50,80, настроения тут менялись ежечасно, и эта качка совершенно точно не завершена. Черное золото вполне может закрепиться в пределах $49-52 до заседания ОПЕК в Вене.

О восстановлении интереса к рискам на глобальном уровне говорить все же рано. Вполне возможно, что Иран уже сегодня-завтра подвинет Италию в списке стран с максимальным количеством заболевших коронавирусом, что увеличит рыночную панику. Здесь есть основания полагать, что в реальности иранская ситуация с вирусом глобальнее, чем показывают цифры, значит, распространение коронавируса идет полным ходом и несет в себе все те же риски, что и ранее.

Акции «Сбербанка» отступают к шестимесячному «дну», области 220 руб., что выглядит довольно слабо. Как быстро может быть выкуплена эта продажа без корпоративных новостей и иной поддержки, говорить сложно, но понятно, что потребуется время. Бумаги могут восстановиться к 240 руб., но, опять же, вряд ли это будет быстро.

В бумагах «Ростелекома» амплитуда колебаний по-прежнему широкая. Накануне бумага отступала к 80,0 руб., минимуму от 9 января этого года. Позже акции несколько стабилизировались, но все смотрится по-прежнему невпечатляюще. Краткосрочный диапазон колебаний тут составляет 80-86 руб.

К вечеру рубль слегка отступает в паре с долларом и более масштабно в паре с евровалютой. «Гринбек» торгуется по 66,93 руб., имеет шансы пройти к 67,35 и там закрепиться. Евро вырос до 74,45 руб., краткосрочные рамки колебаний предполагают движение внутри 74-75 руб.