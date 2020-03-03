Верховный Суд: Нежилые помещения ИП подлежат налогообложению по кадастровой стоимости

Верховный Суд РФ подтвердил, что нежилые помещения подлежат налогообложению по кадастровой стоимости, если находятся в здании, включенном в соответствующий Перечень.

Инспекция направила индивидуальному предпринимателю уточненное уведомление об исчислении и уплате налога на имущество физических лиц. Она обнаружила, что ИП на праве собственности владеет четырьмя нежилыми помещениями в здании, включенном в Перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Поэтому сумма этого налога в отношении каждого из них должна исчисляться по ставке 2%. При этом оснований для освобождения ИП от обязанности по уплате налога на имущество физических лиц нет.

Предприниматель не согласился с доначислением и подал в инспекцию заявление о перерасчете. Он посчитал, что применение упрощенной системы налогообложения (УСН) освобождает его от обязанности по уплате налога на любое имущество. Его заявление было оставлено без удовлетворения.

Посчитав действия должностных лиц инспекции и доначисление налога незаконными, ИП обратился в суд. Он сослался на то, что принадлежащие ему помещения являются самостоятельными объектами налогообложения и в указанный Перечень не включены, поэтому основания для применения ставки 2% отсутствуют.

Суды трех инстанций отказали предпринимателю в удовлетворении требований. Они указали, что поскольку здание обоснованно включено в Перечень, то все помещения в нем, принадлежащие одному или нескольким собственникам, подлежат налогообложению исходя из кадастровой стоимости. Это правило не зависит от отсутствия самих помещений в Перечне. При этом, если определена кадастровая стоимость всего здания, но не кадастровая стоимость помещения, то налоговая база спорных помещений должна определяться исходя из кадастровой стоимости здания. То есть нужно учитывать долю их площади в общей площади здания.

Предприниматель обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.