Для решения проблем Листвянки при Правительстве Иркутской области создана рабочая группа

Рабочая группа по развитию Листвянского МО в рамках подготовки к 300-летию рабочего поселка Листвянка начала работу 28 февраля. Ее возглавил и.о.заместителя председателя Правительства Иркутской области Теймур Магомедов.

Он отметил, задача группы – объединить усилия всех сторон как для выработки дальнейшей идеологии развития Листвянки, так и разработке проектов по развитию инфраструктуры посёлка, реализации бизнес-идей и социальных проектов. По его словам , уже в ближайшее время необходимо принять меры по упорядочиванию уличной торговли, уборки мусора, организации парковочных мест.

В состав группы вошли представители профильных министерств и ведомств, руководители администрации, Думы Иркутского района, Листвянского МО, ИНЦ СО РАН, Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры, управления Росприроднадзора, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», представители Агентства стратегических инициатив, общественной организации «Деловая Россия», группы «Народные инициативы – общественный контроль».

Участники группы говорили о том, что Листвянка уже давно не просто рабочий поселок с населением в две тысячи человек. Это еще и место отдыха горожан, это «ворота на Байкал» для тысяч туристов, это место с огромным научным, экономическим и коммерческим потенциалом.

При этом Листвянка фактически расположена на территории национального парка, что диктует особые подходы к ее развитию. На заседании группы руководители администрации Иркутского района представили доклад об первоочередных проектах, которые направлены на снижение антропогенной нагрузки, улучшению экологической обстановки. Часть из них уже находятся в стадии реализации или разработки.

- Это укрепление прибрежной полосы, реконструкция котельных и перевод их на эко-топливо, реконструкция канализационно-очистных сооружений, строительство централизованного водоснабжения, мусороперегрузочного пункта, упорядочивание движения автотранспорта, - отметил Первый заместитель Мэра Иркутского района Игорь Жук.В связи с разнообразием проблем и задач, которые необходимо решать, участники рабочей группы приняли решение организовать работу по направлениям: стратегия развития, законодательство, экология, градостроительство, наука, реализация проектов инфраструктуры.

Напомним, что недавно, 23 февраля, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев попал в пробку, возвращаясь с фестиваля #Живи_на_Байкале!, который был открыт в Листвянке. По его словам, если регион хочет и дальше проводить такие мероприятия, развивать туристический потенциал Иркутской области, необходимо решать вопрос с дорогами. По мнению Игоря Кобзева, к этому вопросу нужно подходить комплексно: не только достраивать Байкальский тракт, но и пересматривать концепцию дорожного движения и развития дорожной инфраструктуры поселка. Возможно, ограничить въезд в поселок сторонних автомобилей. «Нужны пешеходные зоны, парковки, в том числе перехватывающий, удобный и экологичный общественный транспорт», - отметил глава региона.