Иркутяне вернули долги по кредитам, чтобы не лишиться своих автомобилей

Два иркутянина оплатили задолженность по банковским кредитам, чтобы не лишиться своих автомобилей, которые были арестованы за долги.

Сумма задолженности одного неплательщика составила свыше 800 тыс. рублей, другого – более 350 тыс. рублей. Представители кредитных учреждений обратились в суд с исковыми заявлениями о взыскании суммы долга.

Судебные приставы осуществили выезд по месту проживания неплательщиков. В первом случае был изъят и арестован автомобиль Mazda CX-5, 2016 года выпуска, во втором – Toyota RAV 4, 2008 года.

Граждане, осознав, что реализация их арестованного имущества неизбежна, погасили задолженность перед банками, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.