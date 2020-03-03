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Иркутяне вернули долги по кредитам, чтобы не лишиться своих автомобилей

3 марта 2020

Два иркутянина оплатили задолженность по банковским кредитам, чтобы не лишиться своих автомобилей, которые были арестованы за долги.

Сумма задолженности одного неплательщика составила свыше 800 тыс. рублей, другого – более 350 тыс. рублей. Представители кредитных учреждений обратились в суд с исковыми заявлениями о взыскании суммы долга.

Судебные приставы осуществили выезд по месту проживания неплательщиков.  В первом случае был изъят и арестован автомобиль Mazda CX-5, 2016 года выпуска, во втором  – Toyota RAV 4, 2008 года.

Граждане, осознав, что реализация их арестованного имущества неизбежна, погасили задолженность перед банками, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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