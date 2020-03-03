На КБЖД теперь курсирует экологически чистый и сверхкомфортабельный вагон

1 марта 2020 года в свой первый рейс по Кругобайкальской железной дороге отправился новый пассажирский плацкартный вагон в составе пригородного поезда №6201/6202 курсирующего от Слюдянки до Порта Байкал, сообщает пресс-служба ВСЖД.

В вагоне предусмотрены новейшие системы безопасности и связи, а также учтены пожелания пассажиров для обеспечения комфорта в поездке. Вагон оборудован кондиционером и биотуалетом. В каждом купе предусмотрена электрическая розетка с напряжением 220В, в служебных отделениях вагона установлены СВЧ-печь и холодильник. Помимо этого вагон оборудован откидной дополнительной (четвертой) ступенькой, которая позволяет осуществлять высадку и посадку пассажиров при любой высоте платформы.

Пока электропоезд курсирует по КБЖД с одним вагоном. К открытию туристического сезона его дополнит еще один такой же современный вагон.

Обновление подвижного состава проходит в соответствии с инвестиционной программой компании ОАО «РЖД» на 2020 год.