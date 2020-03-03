En+ поддержит экологические проекты по защите Байкала и водных экосистем

Компания En+ Group объявила о старте грантового конкурса, направленного на поддержку экологических инициатив по защите Байкала и водных экосистем регионов присутствия компании. Прием заявок продлится до 13 апреля, финансовую поддержку в размере до 500 000 рублей получат проекты в области сохранения водных экосистем и биоразнообразия, поддержания экологического баланса природных территорий в регионах присутствия En+ Group.

Конкурс экологических проектов – новое направление в рамках комплексной программы по защите озера Байкал и водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий. Программа реализуется компанией с 2011 года, в нее входят экологические, социальные, научные, образовательные и просветительские проекты. В 2020 году грантовый конкурс стартует в пилотном режиме в трех городах Иркутской области (Иркутске, Усть-Илимске, Байкальске) и Дивногорске (Красноярский край). В 2021 году планируется расширение географии конкурса на другие города присутствия энергетического бизнеса компании.

В рамках конкурса в 2020 году будут рассматриваться проекты сохранения Байкала и его природных территорий, Ангары, Енисея и их притоков. Участники могут предложить идеи, направленные на развитие волонтерских инициатив в области охраны и развития водных экосистем, поддержку экологического предпринимательства и совершенствование инфраструктуры для снижения антропогенной нагрузки на природную территорию, образовательные проекты. Отдельная номинация конкурса предполагает поддержку научных исследований магистрантов, аспирантов и докторантов университетов и институтов для решения актуальных прикладных задач в области сохранения водных ресурсов и биоразнообразия.

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации (кроме религиозных и политических), государственные федеральные, региональные и муниципальные бюджетные учреждения, учреждения социальной сферы, товарищества собственников жилья, управляющие компании, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в рамках конкурсных направлений.

Размер грантового фонда в 2020 году составит 5 млн рублей. Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта-победителя - 500 000 рублей.

Прием заявок стартовал 2 марта и продлится по 13 апреля 2020 года (23:59 московского времени) на официальный электронный адрес конкурса: zayavka@enplus-grant.ru. Информацию о конкурсе, положение, форму заявки и контактную информацию можно найти на сайте конкурса enplus-grant.ru.

Для потенциальных участников в городах реализации конкурса 11-16 марта пройдут презентационные встречи и семинары по социальному проектированию. Также 25 марта, 1 и 8 апреля состоятся бесплатные обучающие вебинары с презентацией успешных экологических практик и рекомендациями для заявителей. Зарегистрироваться для участия в мероприятиях и посмотреть расписание можно на сайте конкурса.

Светлана Чекалина, руководитель проектов корпоративной социальной ответственности En+ Group:

- Грантовый конкурс экологических проектов логично дополняет комплексную экологическую программу компании, ключевые события которой уже стали доброй традицией для всех эколидеров, корпоративных волонтеров и неравнодушных жителей региона. Это новое направление позволит компании расширить географию поддержки экологических проектов и иметь прозрачный и эффективный механизм реализации инициатив, отвечающих реальным запросам территории присутствия нашего бизнеса. Надеемся, что открытый конкурс идей станет платформой для консолидаций усилий жителей, науки, экспертного сообщества и бизнеса в вопросах сохранения экосистем Байкала, Ангары, Енисея и их притоков.