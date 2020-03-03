«Сбербанк страхование» выяснила, действительно ли високосный год приносит несчастья

Дочерняя страховая компания Сбербанка — СК «Сбербанк страхование» — разобралась с суевериями, которые связаны с високосным годом. Выяснилось, что его напрасно считают несчастливым: статистика обращений по страховым случаям это не подтверждает. В то же время в последующие годы после високосного интерес ко всем видам страхования растет.

Со времен Средневековья люди относились к високосным годам с большим опасением. Считалось, что в это время можно ждать любых проблем — от глобальных природных катаклизмов и эпидемий до личных неприятностей и потери имущества. Но страховая статистика говорит о том, что суеверия не имеют под собой оснований. Так, по данным ЦБ РФ, в прошлый 2016 високосный год в России было заявлено 21,5 млн страховых случаев. В 2017-м их было 28,5 млн, в 2018-ом — 51,4 млн. При этом увеличение количества заявлений связано с ростом объемов рынка и числа застрахованных, а не с увеличением числа катастроф. Разницы в выплатах между високосными и невисокосными годами также не наблюдается: в 2016 году общий размер выплат составил 505,7 млрд рублей, а в 2017-м — 509,7 млрд.

Интересно, что после високосного года отмечается всплеск интереса к разным видам страхования — здоровья, имущества, транспортных средств и так далее. Если в 2016 году, по данным ЦБ РФ, на российском рынке было заключено около 168 млн страховых договоров, то в 2017-м их было уже 193 млн, а в 2018 году — более 202 млн.

Василий Александров, операционный директор СК «Сбербанк страхование»:

«Не суеверия, а более ответственное отношение к своей жизни побуждает людей задумываться о своей безопасности и защите от возможных неприятностей. В 2019 году мы заключили более 13 млн договоров, в 2020-м прогнозируем рост количества оформленных страховых полисов не менее чем на 30%. Заранее позаботиться о защите — очень разумное решение. Тем более что у нас не бывает таких проблем, какие были в Европе до XIX века: 29 февраля было датой без юридического статуса, поэтому никакие финансовые операции, в том числе страховые выплаты, в этот день не проводились. ʺСбербанк страхованиеʺ платит в любой день любого года, даже високосного».