ВТБ первым разработал банковское мобильное приложение для операционной системы «Аврора»

Банк ВТБ совместно с компанией «Ростелеком» представили первое банковское приложение для единственной российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора». Новый проект создается с целью расширения функционала российских интернет-решений.

Благодаря созданному приложению пользователям устройств на базе ОС «Аврора» теперь будут доступны все основные банковские услуги ВТБ. Клиенты смогут проводить операции по картам и счетам, делать переводы по номеру карты, номеру счета и через Систему быстрых платежей, а также оплачивать услуги и товары около 10 000 различных поставщиков. В дальнейшем планируется внедрение дополнительных функций, таких как оплата по QR-кодам и проведение бесконтактных платежей с помощью NFC.

«Создание и развитие отечественного программного обеспечения, в том числе решений для ОС „Аврора“, — один из наших стратегических приоритетов. Таким образом, мы сможем повышать доступность, качество и конкурентоспособность российского софта в целом. На сегодняшний день рынок мобильных технологий в нашей стране развивается очень интенсивно. Поэтому мы рады, что первыми создали подобный продукт. Пользователи операционной системы Аврора получат доступ ко всем основным услугам банка ВТБ, а в дальнейшем — к новым и дополнительным сервисам», — отметила начальник управления апробации новых технологий банка ВТБ Екатерина Фроловичева.

«Мы рады, что первым банковское приложение для „Авроры“ сделал банк ВТБ. Банк активно работает с государственными структурами и корпорациями, в том числе по зарплатным проектам, с новым приложением всем пользователям устройств с российской ОС будет доступно привычное и комфортное управление личными финансами», — сказал Александр Айвазов, вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома».