Пол Голдфинч вошел в Наблюдательный совет банка «Открытие»

На состоявшемся 28 февраля внеочередном общем собрании акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» избран новый состав Наблюдательного совета.

В состав Наблюдательного совета вместо Натальи Касперской вошел Пол Голдфинч, финансовый директор и члена правления 4Finance SA.

Остальной состав Наблюдательного совета остался без изменений: член Наблюдательного совета Московской Биржи Андрей Голиков, президент – председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев, советник председателя Банка России Алексей Симановский, глава наблюдательного совета разработчика и интегратора блокчейн-решений ICONIC Елена Титова, первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

Справка

Пол Голдфинч окончил Оклендский университет (Новая Зеландия) в 1991 году, получив степень бакалавра в области коммерции по специальности «бухгалтерский учет и финансы». Имеет более чем 25-летний опыт работы в международных финансовых организациях.

В 1992 году начал свою карьеру в качестве аудитора в финансовом и банковском секторах в KPMG Peat Marwick в Окленде. После получения квалификации дипломированного бухгалтера (Chartered Accountancy) в 1994 году перешел на работу в Citibank NA в качестве риск-менеджера. После переезда в Лондон в 1996 году работал в The Fuji Bank, а затем в Credit Suisse First Boston.

Карьера Пола Голдфинча в России началась в 1998 году, когда он присоединился к «Брансвик Ю Би Эс Варбург», который в итоге стал российской дочерней компанией «Ю Би Эс Банк».

Работал финансовым директором «Ю-Би-Эс Раша», региональным финансовым контролером по Европе, Ближнему Востоку и Африке, а затем председателем совета директоров «Ю Би Эс Раша».

В 2014 году был назначен управляющим директором и финансовым директором Sberbank CIB, где проработал 2 года.

С сентября 2016 года занимает должность финансового директора и члена правления 4Finance SA, одной из крупнейших в Европе групп потребительского онлайн-кредитования.