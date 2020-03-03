ПСБ и Банк БелВЭБ подписали межфакторное соглашение о сотрудничестве

ПСБ заключил межфакторное cоглашение с системообразующим банком РБ – Банком БелВЭБ. Сотрудничество банков позволит поставщикам и покупателям России и Республики Беларусь реализовывать контракты с помощью международного факторинга, минимизировав риски проведения экспортно-импортных операций.

«Банк БелВЭБ стал нашим первым партнером по операциям международного факторинга в Республике Беларусь. Принимая во внимание тесное экономическое сотрудничество наших стран и cущественный объем экспортно-импортных операций, взаимоотношения ПСБ и Банка БелВЭБ имеют широкие перспективы. Уже сейчас у нас в работе факторинговые сделки с Банком БелВЭБ на сумму более 500 млн рублей», — комментирует Петр Фрадков, председатель ПАО «Промсвязьбанк».

Василий Матюшевский, председатель правления ОАО «Банк БелВЭБ», сказал: «Российская Федерация является важнейшим торговым партнером Республики Беларусь, поэтому отношения со значимыми российскими банками имеют для нас приоритетное значение. Соглашение с ПСБ позволит нам расширить линейку продуктов международного финансирования и реализовывать факторинговые операции в рамках двухфакторной модели с участием контрагентов двух стран».

ПАО «Промсвязьбанк» – универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в топ-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком. В конце декабря 2019 года ПСБ был законодательно присвоен статус опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Услугами банка пользуются 2,5 млн физических и свыше 200 тыс. юридических лиц, в том числе более 10 тыс. крупных корпоративных клиентов.

ОАО «Банк БелВЭБ» — системообразующий банк Республики Беларусь, четвертый по размеру уставного фонда среди банков страны. Занимает ведущие позиции в области международных расчётов, валютных операций и обслуживания внешнеэкономической деятельности государства и клиентов.