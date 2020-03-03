РСХБ назвал 7 глобальных трендов развития сельских территорий до 2050 года

В ближайшие годы и десятилетия сельскохозяйственные территории ждет глобальная трансформация. Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка и НИУ ВШЭ представили результаты совместных исследований развития сельских территорий и малых форм хозяйствования в мировом масштабе. Выявленные тренды основаны на интеграции опыта Банка и анализа многих тысяч документов с помощью искусственного интеллекта силами ВШЭ.



Рост населения и интенсивный расход ресурсов приведут к внедрению современных технологий природопользования. Производство агропродукции в деревне будет все активнее задействовать технологии робототехники, а производимая фермерами органическая продукция наберет популярность. Само село при этом не только будет создавать продовольственную массу, но и станет местом жизни для многих людей, уставших от ритма городской жизни.



«Вместе мы сумели выявить мозаику мировых трендов изменения сельских территорий и МСП в агросекторе, что позволило заглянуть на десятилетия вперед», – прокомментировал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.



Среди глобальных трендов выделяются:

Роботизация и автоматизация сельскохозяйственного сектора;

Глобальный рынок сельскохозяйственных роботов достигнет 25 млрд долларов к 2025 году (в 2017 году он равнялся 4,1 млрд долларов), при этом среднегодовой темп роста рынка составит 26%. Вследствие технологической модернизации и роста инвестиций мировой объем рынка «точного земледелия» может достичь 10,2 млрд долларов к 2025 году и 240 млрд долларов к 2050 году.

Рост спроса на органические продукты, на местную сельскохозяйственную продукцию;

К 2024 году глобальный рынок органических продуктов и напитков, в основном производимых малыми формами хозяйствования, достигнет 324 млрд долларов, и у России большой потенциал в данном направлении. В России в 2019 году порядка 13% всей сельхозпродукции было произведено силами фермерских хозяйств, при этом в ряде отраслей их вклад поистине огромен: в производстве семян подсолнечника – 33%, зерновых и зернобобовых – 29%, разведении овец и коз – 23%.

Переход к рациональному использованию природных ресурсов при росте спроса на них.

По мере роста населения планеты спрос на продукты питания будет увеличиваться, возрастет нагрузка на земельные и водные ресурсы, что потребует их более рационального использования. Для минимизации нагрузки на ресурсы будут использоваться возобновляемые источники энергии. Мировой спрос на воду может вырасти в период с 2000 по 2050 гг. на 55%. Обладающая большими запасами водных ресурсов Россия находится в выгодном положении.

Развитие экологического и сельского туризма, переход деревни от аграрной производящей функции к рекреационной;

Около 15% всего туристического жилого фонда ЕС сосредоточено в сельской местности. Агротуризм в Европе набирает популярность на фоне постепенного снижения востребованности традиционных городских направлений. Есть такой потенциал и у России с ее разнообразием природы. В будущем в сельской местности будут строиться гостиницы, деревня станет местом отдыха и «магнитом» для экотуристов. Данный тренд означает, что в будущем на сельских территориях будет расти роль занятий, не связанных напрямую с производством с/х продукции. Внутренний туризм в России имеет практически неограниченный потенциал для развития, поскольку поддерживающая инфраструктура – номерной фонд гостиниц, индустрия HoReCA – развита крайне неравномерно и в некоторых районах практически полностью отсутствует несмотря на наличие культурных памятников федерального и регионального значения и уникальных природных рекреационных ресурсов.

Возвратная миграция в село отдельных групп населения;

Будут развиваться экопоселения и такое явление, как «дауншифтинг». Возможность удаленной работы, рост интернет-покрытия создает предпосылки для жизни на природе для сотрудников городских компаний. В России для проживания среди тех, кто занимается удаленной работой, наиболее популярны Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Московская области.

Расширение площади территорий, пригодных для сельского хозяйства и проживания;

Вследствие глобального потепления после 2050-х гг. плотность населения в азиатской части России может увеличиться в 5 раз, как и привлекательность этих территорий.

Повышение требований к уровню образования жителей сельских территорий;

Стремительная цифровизация агропромышленного комплекса требует высокого уровня технической грамотности, при этом сохраняется востребованность в профессионалах традиционных аграрных специальностей: агрономии, ветеринарии и т.д. В то же время развитие удаленного образования (при условии достаточного доступа к скоростному интернету) поможет подготовить требуемых специалистов непосредственно в сельской местности.



Исследование показало, что фактическое формирование сельских территорий будущего уже началось и представляет собой перспективное поле для технологических инноваций, поддержания здорового и экологичного образа жизни, развития региональных рынков органической продукции.