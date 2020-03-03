Россельхозбанк предоставит кредиты членам СПоК на оздоровление поголовья молочного скота, больного лейкозом

Россельхозбанк начал предоставлять кредиты сельскохозяйственным потребительским кооперативам (СПоК) на приобретение крупного рогатого скота для обновления больного лейкозом поголовья, принадлежащего членам СПоК.

По данным Минсельхоза, около 15% поголовья крупного рогатого скота в России может быть инфицировано вирусом лейкоза КРС, хронической инфекционной болезнью молочного скота.

По итогам 2019 года в стране было произведено около 31 млн тонн молока. Прирост к предыдущему году составил 2%. Наиболее динамично производство развивается в фермерских хозяйствах, где прирост составил 6%.

Для поддержки хозяйств Россельхозбанк определил последовательность действий при оздоровлении стада КРС, принадлежащего членам СПоК.

Для того чтобы обновить поголовье молочного КРС, фермерствам необходимо являться/стать членами СПоК и оформить кредитную сделку между кооперативом и Банком. После принятия решения по кредитной сделке СПоК нужно направить Банку всю необходимую документацию (в т.ч. договоры, заключенные с каждым членом).

Выдача кредитных средств может производиться двумя способами: через аккредитивную форму расчета или с использованием предоплаты за поставку животных в размере не более 20% от стоимости КРС по договору купли-продажи.

Кооператив направляет полученную субсидию и средства от реализации больного КРС на погашение кредита.

Важным условием обновления поголовья является приобретение КРС для нескольких членов СПоК. По условиям субсидирования на одного члена кооператива должно приходиться не более 30% общей стоимости приобретаемого СПоК здорового КРС. Каждое животное должно иметь индивидуальный номер, а возраст не должен превышать 2 лет. Обязательным также является замена всех больных животных члена кооператива.

«Производство молока является одним из секторов животноводства, где доля личных подсобных и фермерских хозяйств остается высокой и составляет около 46%. Это означает, что задача наращивания производства в этом сегменте тесно сопряжена с задачей устойчивого развития сельских территорий и поддержания занятости на селе. Наша задача оказать всестороннюю помощь хозяйствам, планирующим мероприятия по оздоровлению поголовья КРС. Для этого мы используем кредитование молочных хозяйств – важнейший инструмент поддержки, дающий возможность заменить больной лейкозом молочный скот на полностью здоровый. Получая кредит, хозяйства приобретают ряд преимуществ, в числе которых шанс защитить себя от риска банкротства. Эти меры также позволят в дальнейшем потребителю приобретать только качественную и полезную продукцию в объемах, соответствующих рациональным нормам потребления», – отметил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Максим Любомудров.

Россельхозбанк является основным кредитором российского АПК. Реализуя комплекс мер по кредитной поддержке агробизнеса, РСХБ стремится повысить финансовую устойчивость агропромышленных предприятий.