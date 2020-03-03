Купить подарки на 8 Марта с повышенным кэшбэком смогут держатели карт Примсоцбанка

Примсоцбанк предлагает приобрести подарки на Международный женский день с кэшбэком 5% в рамках акции «Подарки для любимых». С 2 по 9 марта повышенный возврат средств предусмотрен в салонах красоты, спа-салонах и ювелирных магазинах.

— Дарите подарки коллегам, родным и близким, а также просто покупайте необходимые товары в данных категориях, а мы сделаем этот процесс ещё приятнее. Кроме того, не забывайте, что помимо «подарочных» категорий, действуют скидки на цветы и покупки в кинотеатрах, так что дополнительных выходной можно потратить на знакомство с новинкам кинематографа, — отметил Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Также в весь период акции, с 12 февраля по 10 марта кэшбэк начисляется на покупки в категориях «кинотеатры» и «флористика».

Условия расчета и выплаты кэшбэка:

• Размер – 5% в указанных категориях

• Максимальная сумма выплаты – 3000,00 руб.

Акция действует во всех подразделениях банка. В акции принимают участие держатели дебетовых и именных кредитных карт Visa Classic, Gold и Platinum, MasterCard Standard и Gold, Мир Классическая и Премиальная. В акции не участвуют карты с программой лояльности «Примсоцбанк-S7 Priority».

Получить подробную информацию об акции и о дебетовых картах Примсоцбанка можно в любом удобном отделении банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.