Он вернулся. Солид Банк вновь установил полюбившийся арт-объект у входа в Центральный офис

Яркий арт-объект – фигурка дружелюбного пса по имени Pochi* была установлена у входа в Солид Банк в середине ноября. В первые же дни пес стал любимцем горожан и гостей Владивостока, к милой статуе выстраивались очереди из желающих сфотографироваться с «Приморским Хатико», как ласково его прозвали комментаторы новостных пабликов в соцсетях. Но не прошло и месяца, как вандалы сначала сильно повредили фигуру, а затем и вовсе – оторвали и унесли Поти в неизвестном направлении. Нетривиальный акт вандализма вызвал бурю эмоций у горожан, многие добровольно подключились к поискам пропавшего пса. И именно благодаря неравнодушию и отзывчивости жителей города фигура собаки была найдена в реке под мостом на окраине города.

«Мы были, конечно, шокированы, когда увидели, что стало с нашим Поти. Он был весь в повреждениях, отсутствовали лапы и хвост, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов. – Было очень жаль усилий, затраченных на создание этого арт-объекта, я не говорю уже о материальных вложениях. Долго думали, что с ним делать дальше, как быть. Решили однозначно восстанавливать, укреплять, насколько это возможно, и устанавливать на прежнее место. Был вариант, поместить Поти внутри офиса, а на тумбе, где он сидел ранее, установить указатель. Провели опрос горожан – единогласно все просили вернуть песика на прежнее место. Ну что ж, если люди просят, не можем отказать. В конце концов, именно для них он и был создан».

На восстановление Поти ушло 2 месяца: сначала в Москве печатались утраченные части фигуры, затем, по прибытии их во Владивосток, начался длительный процесс послойной реставрации и укрепления. И вот, наконец, он вернулся! 27 февраля фигур а собаки была снова установлена на прежнем месте: у входа в Центральный офис АО «Солид Банк». И снова, как и прежде, к Поти выстроилась очередь их желающих сфотографироваться с ним, а социальные сети наполнились постами о его возвращении.

«Надеемся, в этот раз все будет хорошо, – продолжает Геннадий Фофанов. – Первое появление нашего яркого песика, наверное, вызвало культурный шок у определенной прослойки общества и повлекло за собой вспышку необъяснимой агресии. Но теперь все его знают, любят и вряд ли будут обижать».

*Pochi (русск. Поти от яп. ポチ). Эта кличка произошла от французского слова petit (маленький), которое перешло в японское プチ (пути – что-то маленькое), а потом в результате фонетических изменений превратилось в ポチ (Поти).