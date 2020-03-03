Цветы и гаджеты: рейтинг подарков в Иркутской области в феврале и марте

Аналитики МТС Банка изучили траты иркутян в период Дня защитника Отечества и Международного женского дня и подготовили рекомендации по подаркам на любой бюджет, ориентируясь на средний чек в разных категориях. Анализ собственных данных за 2019 год и начала 2020 показал, что жители региона предпочитают дарить цветы и гаджеты.

ПОДАРКИ ДО 1000 РУБЛЕЙ

книги, сувениры, кино, барбершоп

400 рублей Бюджетные подарки можно найти в книжных магазинах – здесь средний чек составляет 400 рублей. Для тех, кто следует принципу «Дорог не подарок, а внимание» подойдет вариант провести приятный вечер дома или сходить вместе в уютное кафе. Именно такой средний чек зафиксирован в феврале 2020 году в супермаркетах и местах общественного питания.

Бюджетные подарки можно найти в книжных магазинах – здесь средний чек составляет 400 рублей. Для тех, кто следует принципу «Дорог не подарок, а внимание» подойдет вариант провести приятный вечер дома или сходить вместе в уютное кафе. Именно такой средний чек зафиксирован в феврале 2020 году в супермаркетах и местах общественного питания. 500 рублей Поход в кинотеатр на двоих обойдется в среднем в 500 рублей.

Поход в кинотеатр на двоих обойдется в среднем в 500 рублей. 600 рублей В пределах этого бюджета можно найти подарок в сувенирных магазинах.

900 рублей Хотите, чтобы ваша вторая половина стала еще красивее – подарите поход в салон красоты или барбершоп. За услуги мастерам иркутяне в среднем платят 900 рублей. На такой же бюджет в магазинах для дома можно найти как полезные подарки, необходимые в быту, так и приятные вещи для интерьера.

ОТ 1000 ДО 5000 РУБЛЕЙ

цветы, театр, спорттовары, игрушки

1000 рублей Самый популярный подарок к 8 марта – букет цветов, он может быть, как самостоятельным подарком, так и приятным дополнением. В марте цветы покупают на 65% чаще по сравнению с другими месяцами года. Альтернатива, которая будет хранить память дольше, – цветы и растения в горшках. Средний чек – 1000 рублей. На такой же бюджет можно рассчитывать при покупке игрушки.

Самый популярный подарок к 8 марта – букет цветов, он может быть, как самостоятельным подарком, так и приятным дополнением. В марте цветы покупают на 65% чаще по сравнению с другими месяцами года. Альтернатива, которая будет хранить память дольше, – цветы и растения в горшках. Средний чек – 1000 рублей. На такой же бюджет можно рассчитывать при покупке игрушки. 1100 рублей С покупкой косметики и парфюмерии надо быть очень аккуратным, ее стоит покупать, если вы хорошо знаете вкусы и предпочтения. Если не уверены и боитесь не угодить, лучше обойтись подарочным сертификатом. Средний чек в магазинах косметики составляет 1100 рублей.

С покупкой косметики и парфюмерии надо быть очень аккуратным, ее стоит покупать, если вы хорошо знаете вкусы и предпочтения. Если не уверены и боитесь не угодить, лучше обойтись подарочным сертификатом. Средний чек в магазинах косметики составляет 1100 рублей. 1600 рублей Покупка аксессуаров к автомобилю может стать приятным сюрпризом для автовладельцев. Поход в театр также обойдется в среднем в 1600 рублей.

Покупка аксессуаров к автомобилю может стать приятным сюрпризом для автовладельцев. Поход в театр также обойдется в среднем в 1600 рублей. 1900 рублей Покупая в подарок одежду или аксессуары, как и в случае с косметикой, надо быть уверенным, что вещь понравится и подойдет. Альтернатива – подарочный сертификат. Средний чек с начала года в магазинах одежды – 1900 рублей.

Покупая в подарок одежду или аксессуары, как и в случае с косметикой, надо быть уверенным, что вещь понравится и подойдет. Альтернатива – подарочный сертификат. Средний чек с начала года в магазинах одежды – 1900 рублей. 2000 рублей Отличный подарок для людей, увлекающихся спортом или ведущих здоровый образ жизни, можно купить в магазине спорттоваров – средняя стоимость покупки здесь 2000 рублей.

Отличный подарок для людей, увлекающихся спортом или ведущих здоровый образ жизни, можно купить в магазине спорттоваров – средняя стоимость покупки здесь 2000 рублей. 4500 рублей Современного человека трудно представить без телефона и различных гаджетов, к которым есть множество аксессуаров. Такой подарок, наверняка, станет полезным и приятным – средний чек – 4500.

ОТ 5000 РУБЛЕЙ

украшения, путешествия

7600 рублей Одним из классических подарков являются украшения или часы. Средний чек в этой категории – 7600 рублей.

Подарок не обязательно должен быть материально осязаемым – подарите впечатления и эмоции в виде путешествия!