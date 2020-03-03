В Иркутской области налог на имущество гражданам в этом году рассчитают еще по инвентаризационной стоимости - ФНС

В соответствии с федеральным законодательством с 2020 года все субъекты Российской Федерации перешли на определение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. В Иркутской области региональным законом от 12.11.2019 №112-ОЗ определена единая дата начала применения такого порядка - 1 января 2020 года.

Налог за 2019 год будет рассчитываться еще в зависимости от инвентаризационной стоимости с применением коэффициента – дефлятора в размере 1,518. Расчет налога на имущество физических лиц за 2020 год исходя из кадастровой стоимости будет осуществляться только в 2021 году. Информацию о кадастровой стоимости земельных участков можно получить на сайте Росреестра.

Также Распоряжениями Правительства Иркутской области от 19.12.2018 №988-рп, от 11.12.2019 №990-рп на 2019 и 2020 годы определены перечни объектов недвижимого имущества, указанных в пп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость.