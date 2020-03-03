«Умная школа» в Иркутске поставлена на кадастровый учет - Росреестр

Образовательный комплекс «Умная школа» в Иркутске поставлен на кадастровый учет в феврале 2020 года. Как сообщают в Кадастровой палате Иркутской области, он включает в себя несколько зданий, расположенных по улице Байкальской.

В состав «Умной школы» входят корпус с дошкольной образовательной организацией и школьный корпус для 1-6 классов. Также комплекс включает старшую школу для 7-11 классов. Здания старшей школы и школьного корпуса для 1-6 классов имеют по 3 этажа. Кроме того, на территории «Умной школы» расположено здание Центра по социальной и психологической поддержке приемных семей. Здесь же находится спортивно-оздоровительный корпус.

Общая площадь перечисленных зданий составляет более 22 тыс. квадратных метров, а совокупная кадастровая стоимость – более 90 млн рублей. В состав комплекса входят и другие здания, например, административное, хозяйственный блок и несколько многоквартирных домов. Год ввода зданий в эксплуатацию – 2020.