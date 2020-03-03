«Страсть по коронавирусу»: не станет ли падение на биржах спусковым крючком нового кризиса

Парадокс воздействия эпидемии коронавируса в том, что прямой ущерб от него невелик. Сезонная эпидемия обычного гриппа, как и ДТП уносит гораздо больше жизней, отмечает Сергей Хестанов, советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер». Но психологический эффект куда масштабнее. Страх распространения вируса уже вызвал жёсткие карантинные меры. А вот они отнюдь не безобидны. Главный вопрос, по его словам, состоит в том, не станет ли это падение на мировых биржах спусковым крючком нового кризиса:

- Данных о динамике распространения вируса вне Китая пока немного. Малое число случаев пока не позволяет надёжно сформировать статистически значимое мнение о динамике вспышки заболевания - слишком мало времени прошло. А вот ситуация в Китае внушает осторожный оптимизм: постепенно снижается и число новых больных, и число новых смертей. Очень вероятно, что пик эпидемии в Китае близок к завершению.

Уже есть первые оценки того, как дорого обойдется эпидемия Китаю: 0,4 - 1% ВВП. Это существенная потеря, хоть и не критичная. Но подобные оценки правомочны только при условии, что пик эпидемии действительно пройден. К сожалению, полной уверенности в этом пока нет.

В Европе же интрига больше. Во-первых, процесс только пошел (мало статистических данных), во-вторых, принять такие жёсткие карантинные меры, как в Китае, в Европе невозможно. А менее строгие карантинные меры будут способствовать более быстрому распространению вируса. Насколько быстрому - пока понять невозможно. Потребуется как минимум пара месяцев на то, чтобы собрать достаточную для прогноза статистику.

Отдельный важный аспект связан с реакцией на коронавирус фондовых и валютных рынков. Фондовые рынки уже давно демонстрируют бурный рост (американский уже более 10 лет!). Так долго, что уже давно пора случится падению. В этой нервной обстановке любая сильная отрицательная новость может стать поводом для снижения котировок. Неудивительно, что поток негатива относительно коронавируса и сыграл эту роль. Теперь главный вопрос состоит в том, не станет ли это падение на мировых биржах спусковым крючком нового кризиса, подобного событиям 2008 г. Весьма вероятно, что через пару месяцев мы узнаем ответ на этот вопрос