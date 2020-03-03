Фестиваль «Джаз на Байкале» стартует 10 апреля в Иркутске

Об этом на пресс-конференции, посвященной проведению фестиваля, сообщила заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.

- Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» стал знаковым событием в культурной жизни Иркутской области. Он является одним из самых масштабных фестивалей джазовой музыки. И я очень рада, что с каждым годом в рамках фестиваля проводятся различные мероприятия, которые, непременно, приобщают еще больше людей к музыкальному искусству. Я уверена, что юбилейный фестиваль будет ярким, в нем примут участие мировые звезды, - сказала Олеся Полунина.

По традиции в день открытия в Иркутске состоится джаз-парад. Участники пройдут через 130 квартал, затем в ТРК «Модный квартал», где состоится анонсирующий джазовый концерт. Участие в мероприятии примут гости фестиваля, а также музыканты из Иркутска. Начало шествия в 17:00 от памятника Бабру.

11 апреля на базе Детской школы искусств №5 пройдет прослушивание для участников конкурса молодых исполнителей «Джаз на Байкале Junior». Желающие могут послушать музыкантов бесплатно. Прием заявок на участие в конкурсном отборе 12-го фестиваля-конкурса «Джаз на Байкале Junior» продолжается до 10 марта. Фестиваль-конкурс проводится в трех возрастных группах: младшая 7 – 12 лет, средняя 13 – 17 лет, старшая 18 – 25 лет. Выступление участников проводится по шести номинациям. Это инструментальное соло, джазовый вокал-соло, эстрадно-джазовый вокал-соло, инструментальные ансамбли, джазовые вокальные ансамбли и оркестры. Уже подано более 50 заявок.

В жюри конкурса традиционно входят мэтры современной сцены в сфере джаза и импровизации. В 2020 году ими стали: Анна Бутурлина – известная джазовая певица, озвучившая главную героиню серии мультфильмов «Холодное сердце» Эльзу, участники Lrk Trio (Евгений Лебедев, Антон Ревнюк и Игнат Кравцов) – одного из самых ярких российских джазовых коллективов, Кирилл Мошков – известный музыкальный обозреватель, главный редактор портала jazz.ru и Наталья Лихошерст – любимая иркутянами солистка ансамбля «Доктор Джаз». Председателем жюри выбран Алекс Нахимовский – виртуозный пианист из США, принимавший участие еще в самом первом фестивале «Джаз на Байкале».

12 апреля в Иркутской областной детской школе искусств пройдут бесплатные мастер-классы от членов жюри конкурса, лекция Кирилла Мошкова о джазе в Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского, а также Благотворительный концерт «У добра нет границ» с участием квартета Анны Бутурлиной.

13 апреля в 13:00 состоится торжественное награждение участников конкурса «Джаз на Байкале Junior». В 19:00 начнется Гала-концерт XV Международного музыкального фестиваля «Джаз на Байкале», на котором будет представлено современное многообразие джазовых стилей.