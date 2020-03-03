14,5 млн руб. впервые будут направлены на ремонт электросетей СНТ Иркутского района

Садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ), расположенные на территории Иркутского района, впервые получили субсидии областного и районного бюджетов на развитие. 13,5 рублей будут направлены на приведение в надлежащее состояние электросетевого хозяйства. Субсидия Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта составила 11 574 217 рублей, ассигнования районного бюджета - 1 955 912 рублей.

Их получат три СНТ – «Коммунальщик», «Лесное», «Локомотив», которые приняли участие в программе софинансирования и, в свою очередь, предусмотрели 770 338 рублей собственных средств на эти цели. Об этом заместитель Мэра Иркутского района Виктор Сорокин сообщил на совещании «О координации действий СНТ по участию в областных государственных программах и получению грантов на развитие инженерной инфраструктуры СНТ». В нем приняли участие более 70-ти председателей садоводческих товариществ, представители министерства лесного комплекса, министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, а также ОГУЭП Облкоммунэнерго, ООО «РТ-НЕО Иркутск», управления Росреестра, энергосбытовых компаний.

Участники встречи, которая прошла в формате круглого стола, были обсуждены актуальные вопросы обустройства противопожарных полос вокруг СНТ, оформления земельных участков в собственность, энергоснабжения и передачи сетей СНТ в собственность энергоснабжающих компаний, заключения договоров на вывоз ТБО.

- Один из самых наболевших вопросов – это создание противопожарных полос вокруг садоводств, так как большинство СНТ окружены лесами. По итогам встречи совместно с министерством лесного хозяйства Иркутской области надо определить порядок создания таких полос, так как в большинстве своем их обустроить можно только на землях лесного фонда.