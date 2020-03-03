Новости

«Заповедное Прибайкалье» усилят за счет профессиональных пожарных

3 марта 2020

Весна 2020 года, согласно прогнозу Федерального агентства лесного хозяйства,  несёт в себе высокие риски лесных пожаров в Сибири. Иркутская область – в зоне повышенной опасности. Потенциальные очаги возгорания, по оценкам специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, могут возникнуть уже в апреле. Учитывая потенциальные масштабы огненной угрозы, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» намерено  воспользоваться услугами пожарных-профессионалов.  В этом году  список привлекаемых организаций, заметно увеличился.

СЕРГЕЙ КОЧНЕВ, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по лесохозяйственной деятельности:

Читайте также:

Лесопользователей Приангарья, не помогающих тушить лесные пожары, лишат права заготавливать древесину
23 января 2020
В России ученые продумают систему защиты лесов от пожаров
4 сентября 2019

«Наши  специалисты произвели расчет потребностей и денежных средств по привлечению профильных организаций. В этом году мы можем позволить с финансовой точки зрения авиационное патрулирование двумя легкомоторными самолетами с возможностью одновременного вылета с взлетно - посадочных полос,  расположенных в разных местах. А так же привлечение  парашютно-десантных служб. На первом этапе по плану  двух групп сил ПДПС в режиме постоянной готовности.  Это позволит оперативно и своевременно тушить обнаруженные очаги пожаров. Кроме этого, планируем привлечь в  ряды наших помощников  силы федеральной авиалесоохраны и ещё двух некоммерческих структур:  это будут  «Аварийная пожарно-техническая служба» и  «Батарейская казачья пожарная команда».

Кроме этого,  «Заповедное Прибайкалье» заключило соглашение с главами администраций  10 муниципальных образований, расположенных на подведомственной территории,  о принятии совместных усилий в борьбе с лесным огнём. В случае необходимости, к штатным сотрудникам  учреждения (а это 79 инспекторов) присоединятся порядка 70 человек: представители  местного населения, муниципальные служащие администраций посёлков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Пожары в Иркутской области 2019, последние новости":
Все материалы сюжета (18)


Реклама на сайте

SHENE ювелир: Украшения – на века
«Ювелирный гардероб», «Карты желаний» и новинки моды: SHENE ювелир приглашает на мастер-классы
Украшения – на века. Традиция дарить драгоценности не исчезла, а заиграла новыми гранями
Современные Фаберже. Как создавался бренд Mousson Atelier
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании