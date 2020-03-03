«Заповедное Прибайкалье» усилят за счет профессиональных пожарных

Весна 2020 года, согласно прогнозу Федерального агентства лесного хозяйства, несёт в себе высокие риски лесных пожаров в Сибири. Иркутская область – в зоне повышенной опасности. Потенциальные очаги возгорания, по оценкам специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, могут возникнуть уже в апреле. Учитывая потенциальные масштабы огненной угрозы, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» намерено воспользоваться услугами пожарных-профессионалов. В этом году список привлекаемых организаций, заметно увеличился.

СЕРГЕЙ КОЧНЕВ, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по лесохозяйственной деятельности:

«Наши специалисты произвели расчет потребностей и денежных средств по привлечению профильных организаций. В этом году мы можем позволить с финансовой точки зрения авиационное патрулирование двумя легкомоторными самолетами с возможностью одновременного вылета с взлетно - посадочных полос, расположенных в разных местах. А так же привлечение парашютно-десантных служб. На первом этапе по плану двух групп сил ПДПС в режиме постоянной готовности. Это позволит оперативно и своевременно тушить обнаруженные очаги пожаров. Кроме этого, планируем привлечь в ряды наших помощников силы федеральной авиалесоохраны и ещё двух некоммерческих структур: это будут «Аварийная пожарно-техническая служба» и «Батарейская казачья пожарная команда».

Кроме этого, «Заповедное Прибайкалье» заключило соглашение с главами администраций 10 муниципальных образований, расположенных на подведомственной территории, о принятии совместных усилий в борьбе с лесным огнём. В случае необходимости, к штатным сотрудникам учреждения (а это 79 инспекторов) присоединятся порядка 70 человек: представители местного населения, муниципальные служащие администраций посёлков.