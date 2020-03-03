Проекты экологического просвещения получат увеличенные гранты конкурса «Зеленая волна» РУСАЛа

РУСАЛ объявил о старте очередного грантового конкурса «Зеленая волна», победители которого смогут получить до 50 тыс. рублей для озеленения и благоустройства открытых общественных пространств.

В 2019 году в рамках конкурса открыто новое направление – «Экоинициатива», нацеленное на экопросвещение горожан и внедрение методик экологичного потребления. Победившие проекты в данной области смогут претендовать на поддержку до 150 000 рублей.

География конкурса «Зеленая волна» охватывает следующие регионы присутствия компании: г. Волгоград, гг. Братск, Тайшет, Шелехов (Иркутская область), г. Новокузнецк, пгт. Белогорск (Кемеровская область), г. Красноярск, г. Ачинск и Ачинский район, г. Дивногорск, пгт. Таежный, Шарыповский район (Красноярский край), г. Бокситогорск (Ленинградская область), г. Кандалакша (Мурманская область), гг. Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск (Свердловская область), г. Саяногорск (Республика Хакасия).

К участию приглашаются некоммерческие, государственные и муниципальные организации социальной сферы, товарищества собственников жилья и управляющие компании, а также экологические предприниматели.

Прием проектных заявок продлится с 25 февраля по 23 марта на онлайн-платформе https://grants.fcsp.ru/. Следующий этапом станет экспертиза проектов, которая завершится 30 апреля. А победители конкурса будут объявлены в мае 2020 года.

«Конкурс «Зелёная волна» стал весенней традицией в городах присутствия РУСАЛа. С 2017 года при грантовой поддержке компании было высажено более 11 000 деревьев в 17 городах России – а это десятки зелёных уголков, созданных на городских улицах, ухоженных дворовых площадок и уютных мест для семейного отдыха. В этом году мы также готовы поддержать инициативы, которые привлекут большее внимание к теме сохранения окружающей среды и помогут внедрить экологические практики в повседневную жизнь горожан», - комментирует Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Информацию о конкурсе можно узнать на сайте https://fcsp.ru/program/pomogat_prosto/grant/.

Для справки:

Конкурс «Зеленая волна» реализуется в рамках социальной программы РУСАЛа «Помогать просто», направленной на развитие корпоративного и общегородского волонтерства. Программа также включает в себя грантовый конкурс волонтерских инициатив «Помогать просто», экологические марафоны «День рек», благотворительный новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», а также партнерский проект «Национальный совет по корпоративному волонтерству».