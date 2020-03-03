Пассажиры авиарейсов, прибывающих в Иркутск из Южной Кореи, обследуют на коронавирус

В Правительстве Иркутской области состоялось заседание межведомственного оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева отметила, что эпидемиологическая обстановка на территории Приангарья остается стабильной, заразившихся вирусом 2019-nCoV нет.

На особом контроле у надзорных органов находятся авиарейсы, прибывающие в Иркутск из Южной Кореи, пассажиры которых проходят обследование на коронавирус. Два рейса обследованы, инфицированных не выявлено.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства региона Руслан Болотов поручил сформировать в медорганизациях области резервные наборы медицинских изделий для проведения обследований на вирус.

