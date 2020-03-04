От перегрева к охлаждению. Что ждет рынок недвижимости в 2020 году

Цены на новостройки продолжат расти и дальше. Но, по мнению управляющего банком «Открытие» в Иркутской области Владимира Чернышева, в 2020 году рост цен составит 5-8%, а не 15-30%, как прогнозируют некоторые СМИ. В 2020 году рынок ждет стадия «охлаждения» после «перегрева» в 2019 году, а вот в 2021 году рост цен ускорится.

Проекты по «старым правилам» в 2020 году будут достроены

В 2019 году средняя стоимость жилья на вторичном рынке в Иркутске увеличилась на 5,4%, в новостройках – на 10,7%. При этом по прогнозам участников рынка, в 2020 году рост стоимости недвижимости продолжится.

«Цены будут расти и дальше, – считает руководитель ФСК «Родные берега» Алексей Распутин. – В 2020 году закончатся все проекты, которые достраивались по старой схеме (по договорам долевого участия), все застройщики перейдут на использование банковского финансирования и будут плюсовать к цене свои расходы по кредитам. Думаю, процентов на 10, минимум, жильё в этом году вырастет по отношению к 2019 году».

Алексей Распутин, руководитель ФСК «Родные берега»

Новых проектов появляется очень мало

При этом на проекты, строящиеся по «новым правилам», приходится только 21% строящегося жилья (по данным дом.рф. на 03.02.2020). Генеральный директор ООО «Гранд-Строй» Екатерина Прядко предполагает, что в ближайшее время на иркутском рынке нового жилья можно ждать дефицита.

«Все мы видим, как сократилось предложение на рынке жилья в Иркутске, – комментирует Екатерина Прядко. – Если раньше на рынок Иркутской области выводилось по несколько новых проектов в квартал, то сейчас застройщики очень осторожничают, новых проектов практически нет. А предложений, которые были бы еще и комфортными, продуманными, – и того меньше. Жилье – это такой продукт, который нельзя создать в короткий период, у него есть свой производственный цикл, который в среднем составляет три года – от момента идеи до момента ввода. А проектов сейчас очень мало, даже если какие-то идеи возникнут в следующем году, то реализация будет только через три года».

Екатерина Прядко, генеральный директор ООО «Гранд-Строй»

Рост цен неизбежен

Несмотря на сокращение строительства нового жилья, роста цен на 15-30%, как прогнозируют некоторые СМИ, в 2020 году не будет, уверен Владимир Чернышев.

«Мы прогнозируем повышение цен на 5-8%, – говорит управляющий банком «Открытие». – В 2020 мы ожидаем фазу «охлаждения» рынка, плавное уравновешивание баланса спроса-предложения на первичном рынке жилья после ажиотажного спроса, который наблюдался в 2019 году. Вторичный рынок будет следовать за тенденциями на первичном рынке. «Охлаждение» рынка в большей степени будет связано с отсутствием роста доходов населения. Очевидно, что предложение на первичном рынке сокращается – девелоперы не начали выводить на рынок новых объемов из-за неопределенности в будущем, при этом наиболее ликвидные лоты были проданы, поэтому с 2021 года мы ждем ускорения темпов роста цен».

Небольшие региональные застройщики покинут рынок

Новые правила финансирования застройщиков станут заградительными для некоторых застройщиков, но не для всех, считает Владимир Чернышев.

«Очевидно, что для крупных застройщиков, имеющих опыт привлечения проектного финансирования, переход к новым правилам проходит относительно легко, – говорит управляющий банком «Открытие». – Наш банк планирует уже в ближайшее время открыть финансирование двум крупным иркутским застройщикам, по ним проведена большая экспертиза, проанализированы бизнес-планы. Это достаточно известные компании на региональном рынке».

По его словам, небольшие региональные застройщики покинут рынок, продолжится укрупнение и консолидация рынка, начавшаяся еще до реформы с эскроу-счетами.