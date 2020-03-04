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Юные санитары, строители марсоходов и реставраторы: как прошел региональный этап WorldskillsRussia в Иркутске?

4 марта 2020

Гоша мужественно терпел, а может, получал удовольствие, испытывая  на себе раз за разом  упражнения по технике искусственного дыхания рот в рот, а также  непрямого массажа сердца. Гоша – это медицинский муляж, но так неодушевлённо называть его  язык не поворачивается – слишком многое делает он для того, чтобы любой из нас не растерялся в трудную минуту,  вспомнил, чему его научил трудолюбивый  Гоша, и спас чью-то бесценную жизнь. 

– Возле Гоши всё время очередь, - подтвердил востребованность трудяги волонтёр и признался, что это студенты-медики дали ему имя. В онлайн-режиме Гоша переходит из рук в руки, и вы не подумайте ничего плохогокоронавирус здесь не пройдёт  санитарно-гигиенические нормы  под строгим контролем и лучшие  средства дезинфекции в ходу. 

Эту картину можно было наблюдать в «Сибэкспоцентре», где  состоялся уже пятый по счету Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia). 

Событие это масштабное, год от года набирает обороты, длится рабочую неделю и имеет географический размах – мероприятия проходят на базах профессиональных образовательных организаций Ангарска, Братска, Саянска, Тулуна, но такую концентрацию рабочих, презентационных и конференц-площадок никому, кроме выставочного центра не обеспечить. Собственно для таких целей он и создавался, как и все подобные площадки мира, это классика жанра. Ну а классика,  как правило, живет  века,  и к слову сказать, «Сибэкспоцентру» тоже уже  больше четверти века. 

Специализированные выставки, циклично идущие  в  «Сибэкспоцентре» год от года, несмотря на объективные форс-мажоры каждый раз убеждают: это не только панорама  достижений, но прежде всего стратегическая  площадка, чёткий маркер развития региона. Чемпионат «Молодые профессионалы»проходящий в плотном сотрудничестве с Министерством образования Иркутской области, подтвердил это  в полной мере. Кроме того, что здесь обсуждались вопросы качественной подготовки востребованных  специалистовинновационные техники профориентационной работы  и самоопределения  подростков через профессиональные пробы,  состоялась форсайт – сессия «WSR как механизм развития региона. Компетенции будущего».

Это взгляд в завтрашний день  Прибайкалья, развитие которого потребует новых компетенций и  выработки стандартов  их освоения Сегодня в российском движении Worldskills насчитывается 190 компетенций из них 29 категории future skills, которые  не отойдут на задний план как письмо в конверте  с приходом мессенджеров и е- mail Иркутский чемпионат собрал лучших в  48 разных  компетенциях от авторемонтникабариста, реставратора деревянных произведений до специалиста в сфере медицинского и социального ухода. Интернет-маркетинг с явной проекцией в цифровое завтра. Проект марсохода, который выполняли знатоки  систем автоматизированного проектирования,  тоже нацелен в будущее. Если такими темпами разрушать экологию планеты – только и останется, что съехать с неё куда подальше, а «инженерный дизайн CAD» – компетенция, в которой  инопланетный транспорт создавалидавно уже в полном ходу. 

Потребность в подготовке специалистов  нового толка прочерчивается, колет во все бока уже сейчасДостаточно посмотреть «Атлас профессий будущего», разработанный Агентством Стратегических Инициатив (АСИ), чтобы понимать – в новый технологический уклад придётся стремительно встраиваться. Цифровая экономика – не трактор, посмотрев на который впервые, мужики не сели за руль, а запрягли лошадь и пошли пахать по старинке. 

- Мы будем запускать новые компетенции, разбираться с их  стандартизацией  ручным способом  через механизм WSR, – отмечал   Сергей Маяренков, общественный представитель Иркутской области в АСИ по продвижению новых проектов, модератор сессии. – Мы попробовали выделить пакет актуальных предложений  в сфере биотехнологий, лесной отрасли  и других. Таким образом, чемпионат дополнится  новым смыслом, станет тренажером для запуска новых компетенций WSR, которые необходимы для развития региона. 

Надо отметить, что в этом выводы участников форсайт-сессии и задачи площадки, на которой всё это происходит, совпадают: запускать новые проекты в жизнь «Сибэкспоцентр» исправно стремится, и в этом у него своя  история. История же чемпионата WorldskillsRussia  заключается в том, что он стал действенным   инструментом  развития карьеры молодого специалиста. Никита Доронин также сосредоточенно сидел за компьютером  на конкурсной площадке, как сейчас опекаемые им участники, но сегодня он здесь в статусе главного регионального эксперта по компетенции Mechanical Engineering CAD – Инженерный дизайн CAD (САПР). Он преподаёт специальные дисциплины в Иркутском авиационном техникуме и убеждает меня в том, что о задании спроектировать на чемпионате марсоход заранее никто не знал.  

На соседней площадке конкурсанты работают со знанием дела – создают сайт  для своей школы. Под неусыпным оком экспертов готовят вкусные  блюда с напитками претенденты на звание лучших в компетенции «ресторанный сервис». Строго судят безупречность кирпичной кладки с инструментами и на глаз асы прочного дела. Завершили восстановление детских стульев реставраторы произведений из дерева – их бы энергию с  мастерством  да на хранящие исторический Иркутск резные оконные наличники – сколько их сгорело уже, расчищая путь к точечной застройке! Общественно-политический контекст  бурлит внутри на площадке чемпионата. Иркутский техникум машиностроения имени Н.П. Трапезникова мало того, что восстановленный руками учащихся  ГАЗ-67 в павильоне  «Сибэкспоцентра» выставил, – известную легковушку со времен Великой Отечественной войны, архивные фото на стендах свидетельствовали, как мальчишки трудились  для фронта и  для Победы.  

75-летие  великой даты стало фоном и связующей нитью всеобщей памяти на  чемпионате, где каждый боролся за себя. Не хочется говорить высоких слов, но верность традициям помогает сохранять ценности, и отношение к институту наставничества, представителям рабочих профессий возрастной категории 50+ «Навыки мудрых», входящее в программу чемпионата, – тому подтверждение.  

Интерес к медицинскому профилю на чемпионате «Молодые профессионалы» казался обостренным. Слишком много проблем в здравоохранении  в целом и  нашего региона, в частности, с лавиной тревожных историй в прессе заставляют молиться: пусть пронесёт! А каждый, кто испытал отношение к себе, как пациенту, медиков строго  по протоколу, с чувством глубокого удовлетворения отмечал, что оказывается, в критериях компетентности среднего медицинского персонала есть умение понимать пациентов и работать с ними для улучшения качества  жизни. Какой шаг  вперёд сделает  и в этом плане здравоохранение Приангарья, будем надеяться, покажет очередная специализированная выставка «Сибздравоохранение», а молодые профессионалы в компетенции «Медицинский и социальный уход» продемонстрировали  мастерство, выполняя  непростые задачи помощи пациентам в дневном стационаре или хосписе, где объектом был не муляж Гоша, а исполнявший роль пациента волонтёр.  

На площадке  Усольского аграрного техникума  в «Сибэкспоцентре», где проводили  профессиональные  пробы  по овощеводству и растениеводству,  тоже было многолюдно. Посетители и участники с удовольствием постигали технику пикировки перца, помидор и домашних цветов, радуясь возможности забрать результаты своего труда с собой,  а также узнавали секреты выращивания грибов вешенка на дачеПусть и молодые профессионалы растут как грибы после дождя,  а движение WorldskillsRussia, к которому дальновидно присоединилась  область пять лет назад способствует их карьерному взлёту.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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