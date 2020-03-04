Юные санитары, строители марсоходов и реставраторы: как прошел региональный этап WorldskillsRussia в Иркутске?

Гоша мужественно терпел, а может, получал удовольствие, испытывая на себе раз за разом упражнения по технике искусственного дыхания рот в рот, а также непрямого массажа сердца. Гоша – это медицинский муляж, но так неодушевлённо называть его язык не поворачивается – слишком многое делает он для того, чтобы любой из нас не растерялся в трудную минуту, вспомнил, чему его научил трудолюбивый Гоша, и спас чью-то бесценную жизнь.

– Возле Гоши всё время очередь, - подтвердил востребованность трудяги волонтёр и признался, что это студенты-медики дали ему имя. В онлайн-режиме Гоша переходит из рук в руки, и вы не подумайте ничего плохого–коронавирус здесь не пройдёт – санитарно-гигиенические нормы под строгим контролем и лучшие средства дезинфекции в ходу.

Эту картину можно было наблюдать в «Сибэкспоцентре», где состоялся уже пятый по счету Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia).

Событие это масштабное, год от года набирает обороты, длится рабочую неделю и имеет географический размах – мероприятия проходят на базах профессиональных образовательных организаций Ангарска, Братска, Саянска, Тулуна, но такую концентрацию рабочих, презентационных и конференц-площадок никому, кроме выставочного центра, не обеспечить. Собственно для таких целей он и создавался, как и все подобные площадки мира, это классика жанра. Ну а классика, как правило, живет века, и к слову сказать, «Сибэкспоцентру» тоже уже больше четверти века.

Специализированные выставки, циклично идущие в «Сибэкспоцентре» год от года, несмотря на объективные форс-мажоры каждый раз убеждают: это не только панорама достижений, но прежде всего стратегическая площадка, чёткий маркер развития региона. Чемпионат «Молодые профессионалы», проходящий в плотном сотрудничестве с Министерством образования Иркутской области, подтвердил это в полной мере. Кроме того, что здесь обсуждались вопросы качественной подготовки востребованных специалистов, инновационные техники профориентационной работы и самоопределения подростков через профессиональные пробы, состоялась форсайт – сессия «WSR как механизм развития региона. Компетенции будущего».

Это взгляд в завтрашний день Прибайкалья, развитие которого потребует новых компетенций и выработки стандартов их освоения. Сегодня в российском движении Worldskills насчитывается 190 компетенций из них 29 категории future skills, которые не отойдут на задний план как письмо в конверте с приходом мессенджеров и е- mail. Иркутский чемпионат собрал лучших в 48 разных компетенциях от авторемонтника, бариста, реставратора деревянных произведений до специалиста в сфере медицинского и социального ухода. Интернет-маркетинг с явной проекцией в цифровое завтра. Проект марсохода, который выполняли знатоки систем автоматизированного проектирования, тоже нацелен в будущее. Если такими темпами разрушать экологию планеты – только и останется, что съехать с неё куда подальше, а «инженерный дизайн CAD» – компетенция, в которой инопланетный транспорт создавали, давно уже в полном ходу.

Потребность в подготовке специалистов нового толка прочерчивается, колет во все бока уже сейчас. Достаточно посмотреть «Атлас профессий будущего», разработанный Агентством Стратегических Инициатив (АСИ), чтобы понимать – в новый технологический уклад придётся стремительно встраиваться. Цифровая экономика – не трактор, посмотрев на который впервые, мужики не сели за руль, а запрягли лошадь и пошли пахать по старинке.

- Мы будем запускать новые компетенции, разбираться с их стандартизацией ручным способом через механизм WSR, – отмечал Сергей Маяренков, общественный представитель Иркутской области в АСИ по продвижению новых проектов, модератор сессии. – Мы попробовали выделить пакет актуальных предложений в сфере биотехнологий, лесной отрасли и других. Таким образом, чемпионат дополнится новым смыслом, станет тренажером для запуска новых компетенций WSR, которые необходимы для развития региона.

Надо отметить, что в этом выводы участников форсайт-сессии и задачи площадки, на которой всё это происходит, совпадают: запускать новые проекты в жизнь «Сибэкспоцентр» исправно стремится, и в этом у него своя история. История же чемпионата WorldskillsRussia заключается в том, что он стал действенным инструментом развития карьеры молодого специалиста. Никита Доронин также сосредоточенно сидел за компьютером на конкурсной площадке, как сейчас опекаемые им участники, но сегодня он здесь в статусе главного регионального эксперта по компетенции Mechanical Engineering CAD – Инженерный дизайн CAD (САПР). Он преподаёт специальные дисциплины в Иркутском авиационном техникуме и убеждает меня в том, что о задании спроектировать на чемпионате марсоход заранее никто не знал.

На соседней площадке конкурсанты работают со знанием дела – создают сайт для своей школы. Под неусыпным оком экспертов готовят вкусные блюда с напитками претенденты на звание лучших в компетенции «ресторанный сервис». Строго судят безупречность кирпичной кладки с инструментами и на глаз асы прочного дела. Завершили восстановление детских стульев реставраторы произведений из дерева – их бы энергию с мастерством да на хранящие исторический Иркутск резные оконные наличники – сколько их сгорело уже, расчищая путь к точечной застройке! Общественно-политический контекст бурлит внутри на площадке чемпионата. Иркутский техникум машиностроения имени Н.П. Трапезникова мало того, что восстановленный руками учащихся ГАЗ-67 в павильоне «Сибэкспоцентра» выставил, – известную легковушку со времен Великой Отечественной войны, архивные фото на стендах свидетельствовали, как мальчишки трудились для фронта и для Победы.

75-летие великой даты стало фоном и связующей нитью всеобщей памяти на чемпионате, где каждый боролся за себя. Не хочется говорить высоких слов, но верность традициям помогает сохранять ценности, и отношение к институту наставничества, представителям рабочих профессий возрастной категории 50+ «Навыки мудрых», входящее в программу чемпионата, – тому подтверждение.

Интерес к медицинскому профилю на чемпионате «Молодые профессионалы» казался обостренным. Слишком много проблем в здравоохранении в целом и нашего региона, в частности, с лавиной тревожных историй в прессе заставляют молиться: пусть пронесёт! А каждый, кто испытал отношение к себе, как пациенту, медиков строго по протоколу, с чувством глубокого удовлетворения отмечал, что оказывается, в критериях компетентности среднего медицинского персонала есть умение понимать пациентов и работать с ними для улучшения качества жизни. Какой шаг вперёд сделает и в этом плане здравоохранение Приангарья, будем надеяться, покажет очередная специализированная выставка «Сибздравоохранение», а молодые профессионалы в компетенции «Медицинский и социальный уход» продемонстрировали мастерство, выполняя непростые задачи помощи пациентам в дневном стационаре или хосписе, где объектом был не муляж Гоша, а исполнявший роль пациента волонтёр.

На площадке Усольского аграрного техникума в «Сибэкспоцентре», где проводили профессиональные пробы по овощеводству и растениеводству, тоже было многолюдно. Посетители и участники с удовольствием постигали технику пикировки перца, помидор и домашних цветов, радуясь возможности забрать результаты своего труда с собой, а также узнавали секреты выращивания грибов вешенка на даче. Пусть и молодые профессионалы растут как грибы после дождя, а движение WorldskillsRussia, к которому дальновидно присоединилась область пять лет назад способствует их карьерному взлёту.