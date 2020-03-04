Для женщин пол начальника намного важнее, чем для мужчин

45% жительниц России предпочитают работать только под мужским руководством.
Сервис Работа.ру выяснил, какую роль в построении карьеры играет половая принадлежность. В исследовании приняли участие более 5100 пользователей сервиса из всех регионов России.
Большинство респондентов (60%) сходятся во мнении, что для карьеры не важен пол. Лишь 8% опрошенных отметили, что мужчинам труднее достигать карьерных высот, а в 4 раза больше россиян (32%) указали, что женщинам успехи в работе даются сложнее.
В данном вопросе значительно различаются взгляды мужчин и женщин. Мужчины почти на 10% лояльнее к половой принадлежности — 65% из них отметили, что пол не имеет значения для карьеры. Среди женщин этот вариант ответа выбрали лишь 56% опрошенных.
При этом 41% женской аудитории сервиса сошлись во мнении, что женщинам строить карьеру труднее, и с ними согласны 20% мужской аудитории сервиса. Сложности карьерного роста для мужской половины отметили 15% мужчин и в 5 раз меньше (3%) женщин.
Кому, на ваш взгляд, труднее строить карьеру?
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Варианты
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Общие данные
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Мужчины
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Женщины
|
Мужчинам
|
8%
|
15%
|
3%
|
Женщинам
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32%
|
20%
|
41%
|
Пол не имеет значения
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60%
|
65%
|
56%
51% респондентов отметили, что для них не имеет значения пол начальника. Только 7% опрошенных выразили готовность работать под руководством женщин. Симпатию к начальникам мужского пола выразили в 6 раз больше опрошенных — 42%.
В этом вопросе мужчины также показали себя более лояльными — пол начальника не важен для 56% респондентов. 37% опрошенных мужчин готовы работать только под руководством мужчин, 7% — под руководством женщин.
Среди женской аудитории сервиса пол начальства не важен для 48% респонденток. Также 7% опрошенных выразили готовность работать под началом женщин, а 45% отметили, что согласны только на мужское руководство.
Под чьим руководством вы предпочитаете работать?
|
Варианты
|
Общие данные
|
Мужчины
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Женщины
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Под руководством мужчин
|
42%
|
37%
|
45%
|
Под руководством женщин
|
7%
|
7%
|
7%
|
Не имеет значения
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51%
|
56%
|
48%