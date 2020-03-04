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Для женщин пол начальника намного важнее, чем для мужчин

4 марта 2020

45% жительниц России предпочитают работать только под мужским руководством. 

Сервис Работа.ру выяснил, какую роль в построении карьеры играет половая принадлежность. В исследовании приняли участие более 5100 пользователей сервиса из всех регионов России. 

Большинство респондентов (60%) сходятся во мнении, что для карьеры не важен пол. Лишь 8% опрошенных отметили, что мужчинам труднее достигать карьерных высот, а в 4 раза больше россиян (32%) указали, что женщинам успехи в работе даются сложнее. 

В данном вопросе значительно различаются взгляды мужчин и женщин. Мужчины почти на 10% лояльнее к половой принадлежности — 65% из них отметили, что пол не имеет значения для карьеры. Среди женщин этот вариант ответа выбрали лишь 56% опрошенных.  

При этом 41% женской аудитории сервиса сошлись во мнении, что женщинам строить карьеру труднее, и с ними согласны 20% мужской аудитории сервиса. Сложности карьерного роста для мужской половины отметили 15% мужчин и в 5 раз меньше (3%) женщин. 

Кому, на ваш взгляд, труднее строить карьеру? 

Варианты 

Общие данные 

Мужчины 

Женщины 

Мужчинам 

8% 

15% 

3% 

Женщинам 

32% 

20% 

41% 

Пол не имеет значения 

60% 

65% 

56% 

51% респондентов отметили, что для них не имеет значения пол начальника. Только 7% опрошенных выразили готовность работать под руководством женщин. Симпатию к начальникам мужского пола выразили в 6 раз больше опрошенных — 42%. 

В этом вопросе мужчины также показали себя более лояльными — пол начальника не важен для 56% респондентов. 37% опрошенных мужчин готовы работать только под руководством мужчин, 7% — под руководством женщин. 

Среди женской аудитории сервиса пол начальства не важен для 48% респонденток. Также 7% опрошенных выразили готовность работать под началом женщин, а 45% отметили, что согласны только на мужское руководство.  

Под чьим руководством вы предпочитаете работать? 

Варианты 

Общие данные 

Мужчины 

Женщины 

Под руководством мужчин 

42% 

37% 

45% 

Под руководством женщин 

7% 

7% 

7% 

Не имеет значения 

51% 

56% 

48% 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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