Для женщин пол начальника намного важнее, чем для мужчин

45% жительниц России предпочитают работать только под мужским руководством.

Сервис Работа.ру выяснил, какую роль в построении карьеры играет половая принадлежность. В исследовании приняли участие более 5100 пользователей сервиса из всех регионов России.

Большинство респондентов (60%) сходятся во мнении, что для карьеры не важен пол. Лишь 8% опрошенных отметили, что мужчинам труднее достигать карьерных высот, а в 4 раза больше россиян (32%) указали, что женщинам успехи в работе даются сложнее.

В данном вопросе значительно различаются взгляды мужчин и женщин. Мужчины почти на 10% лояльнее к половой принадлежности — 65% из них отметили, что пол не имеет значения для карьеры. Среди женщин этот вариант ответа выбрали лишь 56% опрошенных.

При этом 41% женской аудитории сервиса сошлись во мнении, что женщинам строить карьеру труднее, и с ними согласны 20% мужской аудитории сервиса. Сложности карьерного роста для мужской половины отметили 15% мужчин и в 5 раз меньше (3%) женщин.

Кому, на ваш взгляд, труднее строить карьеру?

Варианты Общие данные Мужчины Женщины Мужчинам 8% 15% 3% Женщинам 32% 20% 41% Пол не имеет значения 60% 65% 56%

51% респондентов отметили, что для них не имеет значения пол начальника. Только 7% опрошенных выразили готовность работать под руководством женщин. Симпатию к начальникам мужского пола выразили в 6 раз больше опрошенных — 42%.

В этом вопросе мужчины также показали себя более лояльными — пол начальника не важен для 56% респондентов. 37% опрошенных мужчин готовы работать только под руководством мужчин, 7% — под руководством женщин.

Среди женской аудитории сервиса пол начальства не важен для 48% респонденток. Также 7% опрошенных выразили готовность работать под началом женщин, а 45% отметили, что согласны только на мужское руководство.

Под чьим руководством вы предпочитаете работать?