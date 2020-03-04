Иркутск оказался на 17 месте по стоимости «однушек» в России и на 20 по стоимости «двушек»

Эксперты портала Domofond.ru изучили цены на долгосрочную аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир в России в целом и в 77 крупных городах в феврале 2020 г. Средняя стоимость аренды в по стране составила 14 866 руб./мес. за «однушку», и 19 911 руб. за «двушку».

Иркутск занял в этом списке 17 и 20 место. Цены на жилплощадь в городе немного отличаются от средних по России: здесь арендаторы платят за однокомнатную квартиру 16 тыс. руб. в месяц, а за двухкомнатную – 18 тыс. руб.

Самые дешевые однокомнатные квартиры — в Кургане, Курске, Саранске и Стерлитамаке. В этих городах месяц аренды обходился в 8 тыс. руб. Наиболее доступные «двушки» в Саранске: средняя ставка здесь — 9 тыс. руб./мес. Самые дорогие однокомнатные квартиры — в Москве, где месяц найма обходился в 40 тыс. руб.

Столичные «двушки» оказались лишь немногим дороже: за вторую комнату приходилось доплатить 5 тыс. руб. В Химках разница больше: 30 и 36 тыс. руб. соответственно.

По данным портала недвижимости Domofond.ru, в феврале 2020 года средняя стоимость найма на месяц однокомнатной квартиры в России (в сегменте долгосрочной аренды) составляла 14 866 руб. Двухкомнатные квартиры обходились на треть дороже: 19 911 руб./мес. Из 77 крупных городов в 31 арендная ставка по «однушкам» выше, чем средняя по стране. Городов, где стоимость «двушки» превысила средний по России показатель — 17.

Лидерами по стоимости аренды в сегментах однокомнатных и двухкомнатных квартир стали Москва и подмосковные Химки. В столице средняя стоимость аренды «однушки» в феврале составила 40 тыс. руб., а «двушки» — 45 тыс. В Химках разница цен больше: 30 тыс. и 36 тыс. руб. соответственно. Третье место по величине арендных ставок на однокомнатные квартиры разделили Подольск, Санкт-Петербург и Сочи: 23 тыс. руб./мес.

Санкт-Петербург оказался на третьей позиции в рейтинге стоимости «двушек»: месяц аренды обходился здесь в 28 тыс. руб. В Подольске и Сочи цены на двухкомнатное жилье оказались одинаковыми: 23 тыс. руб./мес. Эти города разделили четвертое место рейтинга с Балашихой, Севастополем, Симферополем и Хабаровском.

Списки в рейтинге стоимости аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир почти идентичны. Только в десятку городов с самыми дорогими «однушками» попал Нижневартовск, а в топ по стоимости «двушек» — Сургут. Подмосковные города заняли в обоих списках по три места.

Самые дешевые «однушки» — в Стерлитамаке, Саранске, Курске и Кургане: за месяц аренды во всех четырех городах приходилось заплатить 8 тыс. руб. Чуть больше, 9 тыс., требовалось для найма двухкомнатной квартиры в Саранске — здесь самые дешевые «двушки» в стране. Эту же сумму просили за однокомнатную квартиру в Брянске, Кирове, Магнитогорске, Орле или Пензе. При этом за двухкомнатное жилье в Курске арендатор отдавал 9 750 руб., а в Брянске — 10 тыс.

Разброс цен в списке городов с дешевой арендой не превышает 1 тыс. руб. Это касается рейтинга стоимости как однокомнатных квартир, так и двухкомнатных.

Первые два места в рейтинге городов-миллионников заняли Москва и Санкт-Петербург. В официальной столице аренда однокомнатной квартиры обходилась в 40 тыс. руб., а в северной — 23 тыс. Ставки на «двушки» немногим выше: 45 и 28 тыс. руб. соответственно.

На третьем месте в рейтинге миллионников по стоимости «однушек» — Екатеринбург. Здесь месяц аренды обходился в 17 тыс. Самые дорогие «двушки» после Москвы и Санкт-Петербурга — в Казани и Новосибирске: 20 тыс. руб./мес.

Воронеж занял последние места в списке с 10 тыс. руб. в месяц за однокомнатную квартиру и 12 тыс. — за «двушку».