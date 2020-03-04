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На заброшенной промплощадке «Усольехимпрома» прошли учения МЧС

4 марта 2020

Первые командно-штабные учения МЧС на промышленной площадке бывшего «Усольехимпрома» прошли 3 марта по поручению исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. По сценарию злоумышленники разгерметизировали скважину с опасным веществом, облако от которого может накрыть территорию радиусом три километра. В зону потенциальной опасности попадают более 20 тысяч жителей города. В учениях были задействованы более тридцати человек, вертолет Ми-8.

- Площадка «Усольехимпрома» - зона риска, мы должны быть готовы к любой ситуации. Именно поэтому я поставил задачу провести учения с привлечением всех сил и средств. В городе уже сегодня должны быть определены ответственные лица, которые четко знают, как действовать в случае ЧС, - отметил врио главы региона.

В ходе учений условная утечка на промплощадке была устранена. Также в городе прошла учебная эвакуация одной из школ.

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Игорь Кобзев дал поручение определить недостатки проведенных учений, обратив особое внимание на организацию экстренного оповещения населения. Также для жителей необходимо проводить трансляцию фильмов, информирующих о действиях при ЧС.

- Важно учесть все детали. В обязательном порядке должны быть определены места сбора людей, пункты временного размещения. Приоритетное направление – это работа с детьми. В детских садах и школах нужно провести инструктажи. По первому сигналу должны предоставляться средства индивидуальной защиты, транспорт для эвакуации на безопасную территорию, - подчеркнул врио Губернатора.

Повторные учения на промплощадке пройдут в конце мая, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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