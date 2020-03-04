На заброшенной промплощадке «Усольехимпрома» прошли учения МЧС

Первые командно-штабные учения МЧС на промышленной площадке бывшего «Усольехимпрома» прошли 3 марта по поручению исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. По сценарию злоумышленники разгерметизировали скважину с опасным веществом, облако от которого может накрыть территорию радиусом три километра. В зону потенциальной опасности попадают более 20 тысяч жителей города. В учениях были задействованы более тридцати человек, вертолет Ми-8.

- Площадка «Усольехимпрома» - зона риска, мы должны быть готовы к любой ситуации. Именно поэтому я поставил задачу провести учения с привлечением всех сил и средств. В городе уже сегодня должны быть определены ответственные лица, которые четко знают, как действовать в случае ЧС, - отметил врио главы региона.

В ходе учений условная утечка на промплощадке была устранена. Также в городе прошла учебная эвакуация одной из школ.

Игорь Кобзев дал поручение определить недостатки проведенных учений, обратив особое внимание на организацию экстренного оповещения населения. Также для жителей необходимо проводить трансляцию фильмов, информирующих о действиях при ЧС.

- Важно учесть все детали. В обязательном порядке должны быть определены места сбора людей, пункты временного размещения. Приоритетное направление – это работа с детьми. В детских садах и школах нужно провести инструктажи. По первому сигналу должны предоставляться средства индивидуальной защиты, транспорт для эвакуации на безопасную территорию, - подчеркнул врио Губернатора.

Повторные учения на промплощадке пройдут в конце мая, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.