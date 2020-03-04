Перепись населения в Иркутской области пройдет в октябре 2020 года

3 марта в Правительстве Иркутской области состоялось заседание Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года под руководством исполняющего обязанности Председателя Правительства региона Руслана Болотова. Обсуждались вопросы подготовки к проведению в регионе этого масштабного мероприятия.

Основная цель переписи населения – уточнение сведений о составе, численности и уровне жизни населения. Полученная в ходе исследования информация будет служить основой для определения развития производственной и социальной инфраструктуры на ближайшие годы, потребности территорий в межбюджетных трансфертах, - отметил Руслан Болотов.

В результате обхода населенных пунктов регистраторами в базу Автоматизированной системы ВПН, где насчитывалось более 366 тысяч жилых и нежилых строений, было добавлено 15807 домов (4,3%) и одновременно удалены из списков отсутствующие на местности, сгоревшие, непригодные для жилья строения – 21750 единиц (5,9%). По предварительным подсчетам численность населения, подлежащего переписи, составила 2,4 млн человек, сообщила руководитель Иркутскстата Ирина Иванова.

Напомним, что Всероссийская перепись населения в Иркутской области будет производиться с 1 по 31 октября 2020 года, а в 143 отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, начиная с августа текущего года.