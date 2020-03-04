Игорь Кобзев предложил поддержать 11 предриятий лесной отрасли в Иркутской области

11 предприятий, которые глубоко перерабатывают древесину механическим способом на территории Иркутской области, нуждаются в господдержке. Об этом исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на выездном заседании по вопросу развития лесопромышленного комплекса и подготовки к пожароопасному сезону.

По мнению главы региона, поддержка перспективных инвестпроектов в лесной сфере позволит значительно увеличить долю отрасли в валовом региональном продукте, повысить налоговые поступления в консолидированный бюджет региона. Кроме того, ответственные предприниматели будут готовы инвестировать в наращивание объемов лесовосстановления, охрану лесов, в том числе от пожаров и незаконных рубок, решать социальные вопросы территорий.

Напомним, что выездное заседание в Иркутской области прошло под руководстом заместителя Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко. С докладами на мероприятии выступили Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко и исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.