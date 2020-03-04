Вклад лесного комплекса в ВВП страны должен увеличиться вдвое - Виктория Абрамченко

Вклад лесного комплекса в валовый внутренний продукт страны должен увеличиться вдвое, считает заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко. Для этого необходимо подготовить новую Стратегию развития лесного комплекса. Об этом она заявила на выездном заседании в Иркутской области по вопросу развития лесопромышленного комплекса и подготовки к пожароопасному сезону.

По её словам, стратегия должна включать все сегменты отрасли – от лесоустройства до глубокой переработки древесины и ее реализации, например, в современном деревянном домостроении. Эти и ряд других стратегических вопросов лесной отрасли требуют комплексного межотраслевого подхода. Соответствующее поручение уже реализуется.

Кроме того, нужна модернизация информационной системы. Она должна стать юридически значимым документом, подтверждающим законность происхождения древесины. Планируется, что сделки с ней будут заключаться преимущественно на биржах.