Сведения о храмах Приангарья внесены в реестр

В январе 2020 года Кадастровая палата Иркутской области в реестр недвижимости внесла сведения о нескольких известных храмах Иркутска и района, являющихся объектами культурного наследия.

Среди них – Троицкая церковь. Это один из старейших православных храмов города, расположенный в историческом центре Иркутска, на улице 5-й Армии. Он возведен в 1778 году. Площадь храма – около 466 квадратных метров. В советское время здесь был планетарий, сейчас храм возвращен верующим и используется по своему первоначальному назначению.

Еще одно из исторических зданий, сведения о котором как об объекте культурного наследия внесены в реестр недвижимости, – Николо-Иннокентьевская церковь. Ее строительство завершено в 1858 году. Площадь – около 628 квадратных метров. Это православный храм, расположенный по улице Профсоюзной.

Также в реестр внесены сведения о Спасской церкви, расположенной в селе Урик Иркутского района по улице Братьев Ченских. Это одно из первых каменных сооружений в окрестностях областного центра, его строительство завершено в 1817 году. Площадь – 439 квадратных метров. История этого здания связана с пребыванием на поселении семьи Волконских, Александра Михайловича и Никиты Михайловича Муравьевых и других декабристов.

Пресс-служба Кадастровой палаты по Иркутской области уточняет, Троицкая церковь и здание Спасской церкви являются объектами культурного наследия народов РФ федерального значения, Николо-Иннокентьевская – регионального.