Предприниматели могут открывать валютные счета в Райффайзенбанке онлайн

Малый бизнес может открывать дополнительные счета в приложении Райффайзен Бизнес Онлайн (RBO). Функция доступна в интернет-банке для предпринимателей. Для того, чтобы открыть счет, достаточно зайти на вкладку «Продукты» и нажать кнопку «Выбрать счет» в разделе «Дополнительные счета».

«Райффайзенбанк предлагает малому бизнесу быстрый и технологичный доступ к любым финансовым инструментам. Теперь предприниматели могут открыть валютный, специальный счет участника госзакупок или второй расчетный счет онлайн. Подать заявку можно в онлайн-банке, счет будет доступен через несколько минут», — отметил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

Развитие цифровых каналов обслуживания — одно из фокусных направлений бизнеса Райффайзенбанка, направленных на повышение удобства и доступности банковских сервисов в любой точке страны. Приложением Райффайзен Бизнес Онлайн (RBO) пользуются более 90% клиентов банка. Ранее Райффайзенбанк запустил сервис «Рейтинг идей», который дает предпринимателям возможность голосовать за идеи развития функциональности интернет-банка.