Предпринимателей Иркутска приглашают принять участие в конкурсе «Торговля России»

Стартовал прием заявок на третий ежегодный конкурс «Торговля России», который традиционно проводит Министерство промышленности и торговли России. Главной задачей конкурса является выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной торговли в нашей стране.
Участники конкурса могут заявиться в номинации:
- «Лучший торговый город»
- «Лучшая торговая улица»
- «Лучший нестационарный торговый объект»
- «Лучший розничный рынок»
- «Лучшая ярмарка»
- «Лучший мобильный торговый объект»
- «Лучший магазин»
- «Лучший объект фаст-фуда»
- «Лучший торговый фестиваль»
- «Лучший оптовый продовольственный рынок»
- «Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя».
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте – https://russiant.org/
Сбор заявок участников с 25.02.2020 – по10.04.2020.
Принять участие в Конкурсе могут: органы исполнительной власти, курирующие торговую отрасль, администрации муниципальных образований и хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность.
В первый год проведения конкурса со всей страны было подано более 600 заявок, во второй – более 800. По словам организаторов мероприятия, в 2020 году количество номинаций, как и число участников конкурса, вырастет.
Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках VI Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла», который пройдет с 8 по 12 июня в Москве в Центре международной торговли.