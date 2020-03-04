Предпринимателей Иркутска приглашают принять участие в конкурсе «Торговля России»

Стартовал прием заявок на третий ежегодный конкурс «Торговля России», который традиционно проводит Министерство промышленности и торговли России. Главной задачей конкурса является выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной торговли в нашей стране.

Участники конкурса могут заявиться в номинации:

«Лучший торговый город»

«Лучшая торговая улица»

«Лучший нестационарный торговый объект»

«Лучший розничный рынок»

«Лучшая ярмарка»

«Лучший мобильный торговый объект»

«Лучший магазин»

«Лучший объект фаст-фуда»

«Лучший торговый фестиваль»

«Лучший оптовый продовольственный рынок»

«Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя».

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте – https://russiant.org/

Сбор заявок участников с 25.02.2020 – по10.04.2020.

Принять участие в Конкурсе могут: органы исполнительной власти, курирующие торговую отрасль, администрации муниципальных образований и хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность.

В первый год проведения конкурса со всей страны было подано более 600 заявок, во второй – более 800. По словам организаторов мероприятия, в 2020 году количество номинаций, как и число участников конкурса, вырастет.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках VI Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла», который пройдет с 8 по 12 июня в Москве в Центре международной торговли.