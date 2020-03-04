Судебные приставы приостановили в Иркутске работу магазина, реализующего алкогольные напитки

Судебные приставы г. Иркутска опечатали помещение магазина, расположенного в проезде Угольный, на семь суток. Причиной для закрытия торговой точки, размещенной в цокольном этаже многоэтажного жилого дома, явилось нарушение действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Так, создаваемый работой холодильного оборудования и системы кондиционирования воздуха шум превышает установленные нормативы для ночного времени суток. Это подтвердила проверка Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. В ходе измерений также было установлено, что выявленный шум имеет тональный характер, в связи с чем требования законодательства к такому виду шума повышены.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, судебные приставы в присутствии понятых опечатали двери торгового павильона.