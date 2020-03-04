АТБ продлил соглашение с Минэкономразвития об участии в программе льготного кредитования для представителей МСП в 2020 году

Азиатско-Тихоокеанский Банк при поддержке Минэкономразвития продолжит выдавать льготные кредиты по ставке не выше 8,5% годовых малому и среднему бизнесу в регионах.

«АТБ является участником программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с начала 2019 года. По итогам года АТБ предоставил льготные кредиты в рамках госпрограмм для местного бизнеса на общую сумму - 5,4 млрд руб. В 2020 году Банк планирует не снижать темп в данном направлении и дать возможность получить кредит в рамках программы субсидирования по ставке от 7,7% годовых. Также Банк планирует расширить возможности для своих клиентов предоставляя новые продукты для предпринимателей» -, рассказал Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов.

По ставке до 8,5% могут быть рефинансированы инвестиционные кредиты, ранее полученные предпринимателями по рыночным ставкам. Также программа дополнена новым видом кредита – «на развитие предпринимательской деятельности». По нему предприниматель может получить кредит в размере до 10 млн рублей на срок до 5 лет по льготной ставке, не превышающей 9,95% годовых.

В отношении таких кредитов предусмотрены упрощенные требования. В частности, нет ограничений по видам деятельности заемщиков, а также по наличию задолженности по налогам.

Банк вправе предоставить заемщику, ведущему деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, предусмотренных Правилами № 1764, льготный кредит на:

- пополнение оборотных средств – в размере от 500 000 рублей до 500 000 000 рублей на срок до 3-х лет;

- инвестиционные цели – от 500 000 рублей до 2 млрд рублей на срок до 10 лет .

Ознакомиться с условиями льготного кредитования для бизнеса можно по данной ссылке или по номеру горячей линии Банка: 8-800-775-88-88 (Звонок по России бесплатный).