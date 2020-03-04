Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил электронные банковские гарантии для предпринимателей, участвующих в госзакупках

Предприниматели смогут получить банковскую гарантию за один час на сумму до 40 млн рублей. Все оформление происходит исключительно электронным способом, визит в Банк не требуется. Гарантии подходят для государственных закупок, организованных в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ.

Требования к клиенту стандартны для рынка. Тем самым АТБ не потребует каких-либо дополнительных документов или сведений, а для небольших сумм гарантий, до 1 млн рублей, потребуется лишь минимальный пакет документов: уставные документы и паспорт генерального директора.

«Компании и предприниматели все больше интересуются банковскими сервисами, позволяющими удобно и оперативно принимать участие в государственных закупках. Именно поэтому мы решили предоставить малому и среднему бизнесу удобный, доступный, гибкий финансовый инструмент, который позволит клиентам активнее участвовать в тендерах, выполнять госзаказы и получать стабильный доход», - рассказал Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов.

Все подробности на сайте АТБ по ссылке.