«Сбербанк страхование» и Aviasales выяснили, какие романтические путешествия на 8 Марта обойдутся дороже всего

Несмотря на повышение спроса на авиабилеты и рост их стоимости в преддверии 8 Марта, мужчины готовы радовать дам праздничными романтическими путешествиями, выяснили СК «Сбербанк страхование» и Aviasales. Самым дорогим на 8 Марта оказался перелет в Париж: два билета бизнес-класса из Москвы в город любви обойдутся, по данным Aviasales, в 370 421 рубль.

Встречать весну вдвоем россияне отправляются также в Майами, Дубай и Рио-де-Жанейро. Как ни странно, билеты на другой конец света стоят дешевле, чем в столицу Франции. Так, житель Санкт-Петербурга дарит любимой на 8 Марта поездку в Майами. Билеты обойдутся ему в 329 429 рублей на двоих — это второе место в рейтинге самых дорогих бронирований накануне Международного женского дня. Третье место занимает перелет из Москвы в Дубай — 267 304 рубля за двоих. Поездка в далекий Рио-де-Жанейро стоит несколько дешевле — 251 819 рублей за два билета бизнес-класса. Для путешествий на длинные весенние выходные состоятельные россияне выбирают также Бангкок (165 725 рублей за двоих).

Если рассматривать перелеты экономклассом, тут самой дорогой романтической поездкой оказывается путешествие из Санкт-Петербурга в Окленд — 189 196 рублей на двоих. Второе и третье место занимают перелеты из Москвы в Лиму (146 238 рублей за два билета) и Сидней (145 812 рублей на двоих). Также в топ-10 самых дорогих перелетов экономкласса входят маршруты Москва — Гватемала (142 886 рублей), Ростов-на-Дону — Манадо (130 612 рублей), Санкт-Петербург — Пхукет (106 928 рублей) и Хабаровск — Пхукет (105 372 рубля).

Елена Кошелева, руководитель Управления по развитию личного страхования СК «Сбербанк страхование»:

«Каждому человеку хочется, чтобы его романтическое путешествие прошло идеально. Но в поездках могут произойти непредвиденные события, например отмена или задержка авиарейса, внезапная отмена путешествия. Риски отмены поездок и задержки авиарейсов можно застраховать. СК ʺСбербанк страхованиеʺ предлагает дополнить стандартный полис страхования выезжающих за рубеж такими опциями, и в последнее время клиенты все чаще ими пользуются. Размер выплаты в каждом конкретном случае зависит от выбранной страховой суммы. Дорогие билеты лучше застраховать на полную стоимость, чтобы внезапная отмена поездки не принесла финансовых разочарований. Сумма выплат в связи с задержкой рейса рассчитывается за каждый час задержки, если ждать в аэропорту приходится более четырех часов. В 2019 году количество обращений за выплатами в связи с задержкой рейсов выросло на 25%, а в связи с отменой поездки — на 20%. Конечно, страховая выплата не сможет полностью компенсировать разочарование от несостоявшегося путешествия, но отметить праздник, даже если пришлось остаться дома, выплата точно поможет».