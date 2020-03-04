SberCloud и Huawei объявляют о стратегическом партнерстве и запуске облака SberCloud.Advanced

Облачная платформа Группы Сбербанк — компания SberCloud — и Huawei, ведущий мировой поставщик информационных и коммуникационных решений, договорились о стратегическом партнерстве, в рамках которого российским и зарубежным пользователям станет доступно облако SberCloud.Advanced.

Это первое партнерство такого масштаба между российским и глобальным облачным провайдером. Облачная платформа позволит вывести на российский рынок новую линейку базовых (IaaS) и высокоуровневых (PaaS) облачных услуг. Таким образом, клиенты SberCloud получат возможность разворачивать в облаке ИТ-инфраструктуру любой сложности, работать с кластерами больших данных, управлять облачной контейнеризацией, а также автоматически развертывать, масштабировать и управлять приложениями.

Пользователям платформы SberCloud.Advanced станет доступно 37 облачных сервисов. Запуск новой платформы предоставляет ранее недоступные возможности как разработчикам облачных приложений, так и их пользователям. Продукт уникален для российского рынка, поскольку является полностью готовым, клиенты SberCloud получат все нужные сервисы, интегрированные между собой, в одной компании.

SberCloud.Advanced соответствует самым высоким бизнес-стандартам, имеет российскую юрисдикцию и размещается в облачной инфраструктуре компании SberCloud. Платформа ориентирована на крупный, средний и малый бизнес, а также небольшие стартапы.

Представленные сервисы — одно из самых надежных и зрелых облачных решений в мире, хорошо зарекомендовавшее себя в Китае, Германии, Франции, Бразилии, ЮАР и других странах Европы, Азии, Южной Америки и Африки.

Евгений Колбин, генеральный директор SberCloud:

«Уникальность продукта SberCloud.Advanced для российского рынка состоит в том, что данный продукт ориентирован на поддержку нативных облачных приложений, построенных на микросервисной архитектуре. Это эксклюзивное предложение для рынка, состоящее из взаимосвязанных между собой облачных сервисов, дополняющих друг друга, что дает клиенту единый удобный подход к использованию этих сервисов, разнообразие самых современных ИТ-платформ, а также встроенные средства мониторинга и контроля за облачной инфраструктурой. SberCloud.Advanced предлагает своим клиентам самый широкий ассортимент и самые зрелые IaaS/PaaS-решения на российском рынке. Целевая аудитория SberCloud.Advanced — рынок b2b, от крупного бизнеса до небольших стартапов».

Ван Вэй (Wang Wei), генеральный директор Huawei Cloud в России:

«Мы высоко ценим сотрудничество со Сбербанком, который на сегодня в России является одной из самых передовых компаний, внедряющих инновационные решения. Это партнерство является действительно знаковым для российского рынка облачных услуг. Huawei предоставляет для SberCloud не только самую прогрессивную комплексную облачную технологию, но и передает международную экспертизу. Мы уверены, что это решение понравится предпринимателям и станет весомым вкладом в цифровую трансформацию России».