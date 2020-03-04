ПСБ запустил накопительный счет «Про запас» со ставкой до 6,5%

ПСБ предложил новым клиентам накопительный счет «Про запас». Для них в первые два месяца установлена доходность в размере 6,5% годовых на любую сумму до 5 млн рублей. Такая же ставка действует для клиентов, у которых не было открытых накопительных счетов в ПСБ в течение последних трех месяцев.

По истечении льготного двухмесячного периода по счету устанавливается базовая ставка. На текущий момент она составляет до 5,25% годовых. Счет можно открыть как в офисе, так и через интернет- и мобильный банк. Средства можно докладывать и снимать в любое время и на любую сумму. Проценты выплачиваются ежемесячно в дату открытия и капитализируются. По желанию можно подключить правила автоматического пополнения счета: «Купил – накопил» и «Пополнил – накопил».

«За прошлый год портфель накопительных счетов ПСБ удвоился. Интерес к этому инструменту растет не только благодаря тому, что доходность по нему сравнялась с доходностью срочных вкладов, но и потому, что он позволяет более гибко управлять средствами. Выбирая счет «Про запас», клиенты получают одно из лучших предложений на рынке», – отмечает Наталья Волошина, директор департамента расчетных и сберегательных продуктов ПСБ.