Райффайзенбанк предлагает фиксированную ставку на рефинансирование кредитов

Райффайзенбанк предлагает возможность рефинансировать кредиты по единой для всех заемщиков фиксированной ставке 8,99%.

«Клиенты могут консолидировать до пяти кредитов и кредитных карт разных банков, подобрав удобный размер ежемесячного платежа. Решение по заявке принимается за 1 минуту, — отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов. — Фиксированная ставка рефинансирования призвана предоставить больше возможностей для снижения долговой нагрузки заемщиков».

Программа распространяется на кредитные карты, а также на кредиты на недвижимость, потребительские цели и приобретение автомобиля. Подробнее об условиях рефинансирования можно узнать на сайте.