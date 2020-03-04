РСХБ нарастил объем инвестиционных кредитов в агросектор страны на 33%

По итогам 2019 года Россельхозбанк выдал отечественным аграриям 1,3 трлн рублей, что на 11% больше по сравнению с показателями 2018 года. В том числе долгосрочных кредитов выдано порядка 352 млрд руб., что превышает показатель предыдущего года более чем на 33%. Общий объем кредитного портфеля Банка в АПК по состоянию на 1 января 2020 года увеличился на 13,1% за прошлый год и составил 1,4 трлн рублей.



«В 2019 году РСХБ приступил к реализации 70 новых инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов АПК, в том числе и в части наращивания экспорта сельхозпродукции. При этом мы накопили большую экспертизу для учета специфики регионов. Каждый такой инвестиционный проект – это и развитие бизнеса, и в то же время важный вклад в повышение уровня жизни на селе путем создания рабочих мест и развития инфраструктуры. Это Банк считает приоритетом в своей деятельности», − подчеркнула первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.



Важной задачей РСХБ является поддержка малого и среднего бизнеса на селе. Общий объем кредитных средств, направленных в 2019 году в МСБ АПК, составил 181,4 млрд рублей, в том числе в рамках льготного кредитования 97,0 млрд рублей, что на 9,7% больше показателя 2018 года.



Льготное кредитование также является одним из приоритетных направлений в деятельности РСХБ. В рамках льготного кредитования российских производителей в прошлом году Банком направлено 268,1 млрд рублей, что на 20,2 % больше по сравнению с показателем 2018 года.



На проведение сезонных работ в 2019 году выдано 381,2 млрд рублей против 326 млрд рублей в 2018 году.