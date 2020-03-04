Денис Константинов открыл новый офис РСХБ во Владикавказе и обсудил КРСТ с Вячеславом Битаровым

В центре столицы Республики Северная Осетия – Алания после реновации открылся операционный офис АО «Россельхозбанк» по адресу проспект Коста/Генерала Плиева, д. 93/32. В торжественной церемонии приняли участие заместитель Председателя Правления РСХБ Денис Константинов, первый заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия – Алания Ахсарбек Сабаткоев, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Казбек Вазиев, руководство Ставропольского регионального филиала и клиенты. После этого состоялась двусторонняя встреча зампреда Банка с Главой республики Вячеславом Битаровым.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Открывшийся офис оснащен современным оборудованием и также обеспечивает предоставление полного комплекса банковских услуг для физических и юридических лиц. Клиенты могут оформить заявку на кредит, открыть или пополнить вклад, внести ежемесячный платеж по займу, оплатить коммунальные платежи, совершать операции с валютой и драгоценными металлами.«Россельхозбанк – банк для каждого. Удобный доступ к финансовым услугам должен быть у всех и всегда. Именно поэтому в РСХБ уделяется такое пристальное внимание развитию региональной сети. Ставропольский региональный филиал Банка на протяжении уже нескольких лет демонстрирует уверенный рост по разным направлениям деятельности, и то, что во Владикавказе появился новый комфортабельный офис, – это результат колоссальной системной работы. Многим нашим клиентам, в том числе занятым в сельском хозяйстве, удобна прежде всего классическая форма банковского обслуживания – посещение офиса. Популярна она и в Северной-Осетии – Алании, где очень развиты личные подсобные хозяйства. Уверен, что новый офис, обновленный по самым современным стандартам, поможет многим осуществить мечты и желания», – сказал Денис Константинов.Зампред добавил, что параллельно офисному обслуживанию РСХБ развивает и выездное – через услугу «Легкий фронт». По сути это визит сотрудника офиса к клиенту, который проводит все банковские операции через планшет. Также в рамках программы развития региональной сети на 2020-2022 гг. в целях обеспечения полного покрытия банковским сервисом сельских территорий Республики РСХБ планирует организовать работу двух уполномоченных представителей.На данный момент уровень охвата Республики Северная Осетия – Алания услугами Банка составляет 67%. РСХБ представлен в регионе семью точками продаж.После открытия офиса Денис Константинов и Глава республики Вячеслав Битаров обсудили подготовку государственной программы «Комплексного развития сельских территорий».«Развивать село жизненно важно. Люди должны иметь достойные условия для жизни, ведения хозяйства, саморазвития. Ведь именно село, малый бизнес и личные подсобные хозяйства кормят Северную Осетию – Аланию. Необходимый инструментарий у Банка для этого есть», – подчеркнул Денис Константинов.«Программа направлена на повышение уровня жизни на селе. Этой цели служат и потребительский кредит, и, конечно, сельская ипотека на льготных условиях. С учетом той важной роли, которую село играет в Северной Осетии – Алании, у этой программы большой потенциал. И очень хорошо, что в этой программе будет участвовать Россельхозбанк, его опыт и понимание сельских территорий незаменимы», – сказал Вячеслав Битаров.