Денис Константинов открыл новый офис РСХБ во Владикавказе и обсудил КРСТ с Вячеславом Битаровым

В центре столицы Республики Северная Осетия – Алания после реновации открылся операционный офис АО «Россельхозбанк» по адресу проспект Коста/Генерала Плиева, д. 93/32. В торжественной церемонии приняли участие заместитель Председателя Правления РСХБ Денис Константинов, первый заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия – Алания Ахсарбек Сабаткоев, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Казбек Вазиев, руководство Ставропольского регионального филиала и клиенты. После этого состоялась двусторонняя встреча зампреда Банка с Главой республики Вячеславом Битаровым.
Открывшийся офис оснащен современным оборудованием и также обеспечивает предоставление полного комплекса банковских услуг для физических и юридических лиц. Клиенты могут оформить заявку на кредит, открыть или пополнить вклад, внести ежемесячный платеж по займу, оплатить коммунальные платежи, совершать операции с валютой и драгоценными металлами.
«Россельхозбанк – банк для каждого. Удобный доступ к финансовым услугам должен быть у всех и всегда. Именно поэтому в РСХБ уделяется такое пристальное внимание развитию региональной сети. Ставропольский региональный филиал Банка на протяжении уже нескольких лет демонстрирует уверенный рост по разным направлениям деятельности, и то, что во Владикавказе появился новый комфортабельный офис, – это результат колоссальной системной работы. Многим нашим клиентам, в том числе занятым в сельском хозяйстве, удобна прежде всего классическая форма банковского обслуживания – посещение офиса. Популярна она и в Северной-Осетии – Алании, где очень развиты личные подсобные хозяйства. Уверен, что новый офис, обновленный по самым современным стандартам, поможет многим осуществить мечты и желания», – сказал Денис Константинов.
Зампред добавил, что параллельно офисному обслуживанию РСХБ развивает и выездное – через услугу «Легкий фронт». По сути это визит сотрудника офиса к клиенту, который проводит все банковские операции через планшет. Также в рамках программы развития региональной сети на 2020-2022 гг. в целях обеспечения полного покрытия банковским сервисом сельских территорий Республики РСХБ планирует организовать работу двух уполномоченных представителей.
На данный момент уровень охвата Республики Северная Осетия – Алания услугами Банка составляет 67%. РСХБ представлен в регионе семью точками продаж.
После открытия офиса Денис Константинов и Глава республики Вячеслав Битаров обсудили подготовку государственной программы «Комплексного развития сельских территорий».
«Развивать село жизненно важно. Люди должны иметь достойные условия для жизни, ведения хозяйства, саморазвития. Ведь именно село, малый бизнес и личные подсобные хозяйства кормят Северную Осетию – Аланию. Необходимый инструментарий у Банка для этого есть», – подчеркнул Денис Константинов.
«Программа направлена на повышение уровня жизни на селе. Этой цели служат и потребительский кредит, и, конечно, сельская ипотека на льготных условиях. С учетом той важной роли, которую село играет в Северной Осетии – Алании, у этой программы большой потенциал. И очень хорошо, что в этой программе будет участвовать Россельхозбанк, его опыт и понимание сельских территорий незаменимы», – сказал Вячеслав Битаров.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.