На сколько может упасть рубль до конца марта - аналитики БКС Брокер

Аналитики БКС Брокер дали свой прогноз по курсу рубля по отношению к доллару до конца марта и рассказали, в каких случаях падение российской валюты может ускориться.

Большую часть января рубль совершал разнонаправленные движения около двухмесячных минимумов, однако в конце февраля он стал активно снижаться, реагируя на усиление опасения по поводу масштабов проблемы коронавируса. В результате рубль обновил 12-месячный минимум к бивалютной корзине, оказавшись по итогам месяца на 34 месте среди 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года.

В начале февраля глобальные рынки нивелировали провал, вызванный распространением коронавируса в Китае. Оптимизм инвесторов был связан с явными признаками того, что данная проблема взята под контроль китайскими властями, и это привело к снижению скорости распространения заболевания. Однако в конце марта новые очаги заражения стали появляться в Европе и Южной Корее, а затем и в других регионах, что вернуло опасения относительно более серьезного ущерба мировой экономике от распространения коронавируса.

На этом фоне мировые рынки испытали сильное снижение, значительные потери понесли и нефтяные цены, вернувшись к минимальным с декабря 2018 г. уровням. Снижение российской валюты вновь отставало от стремительно дешевеющей нефти, в результате чего рублевая стоимость барреля Brent опустилась к минимальным с октября 2017 г. уровням.



Таким образом, рубль сохраняет переоцененность к нефтяному фактору. Поэтому, в случае сохранения крайне негативной динамики нефти или длительного нахождения ее котировок на текущих относительно низких уровнях, российская валюта может нивелировать данный дисбаланс и ускорить снижение.

Еще одним фактором ослабления рубля выступило смягчение риторики Банка России по итогам заседания, состоявшегося в начале февраля. Ожидаемо снизив ключевую ставку на 0,25 п.п., регулятор отметил, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом он допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.



В то же время в комментариях к декабрьскому решению по ставке ЦБ РФ формулировал эту фразу более сдержанно: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 г.».

Тем не менее этот сигнал усилил восходящую динамику российского долгового рынка, в результате чего индекс гособлигаций RGBI повышался вплоть до последней недели февраля, обновляя исторические вершины.



Высокий спрос на ОФЗ некоторое время оказывал ощутимую поддержку рублю, защищая его от сильных колебаний глобальных рынков. Однако усилившиеся в конце месяца панические настроения вызвали распродажи на рынке российских гособлигаций, в результате чего индекс RGBI упал к минимальным с ноября прошлого года уровням.

Возросшая рыночная нестабильность может воспрепятствовать дальнейшему снижению ключевой ставки ЦБ РФ, а в критической ситуации и к временному прекращению покупок иностранной валюты для Минфина РФ в рамках исполнения бюджетного правила (маловероятный сценарий). Это способно предотвратить девальвацию рубля и уменьшить масштабы его ослабления.

В целом достигнутые российской валютой относительно низкие уровни ограничивают потенциал среднесрочного падения. Однако в момент обострения негативных настроений на мировых рынках нельзя исключать провалы рубля, которые через некоторое время будут частично или полностью нивелированы.

В этих условиях инвесторы ждут от крупнейших центробанков ответных шагов, направленных на предотвращение реализации худшего сценария и смягчения экономических последствий проблемы коронавируса. При этом, если монетарные власти будут медлить или проявлять нерешительность, это может лишь усугубить и без того серьезную ситуацию на мировых рынках, которая имеет признаки разрастающейся паники.



18 марта ФРС будет принимать решение об уровне ключевой ставки и сейчас рыночный консенсус сводится к почти 100% вероятности ее снижения на 0,25-0,5 п.п. Поэтому вряд ли этот шаг как-то повлияет на рынки, особенно если усиление распродаж будет требовать оперативного вмешательства монетарных властей.



Вероятное обещание новых денежно-кредитных и фискальных стимулов со стороны крупнейших экономик способно предотвратить лавинообразное падение рынков и даже вызвать быстрое восстановление котировок. Тем не менее, пока трудно судить, насколько стабильным будет эта тенденция и сможет ли она вернуть рынки на достигнутые недавно рекордные уровни.



Сезонный фактор вновь находится на стороне российской валюты, при этом март статистически является лучшим месяцем для рубля. Однако в сложившихся непростых условиях на этот раз рубль если и завершит месяц в плюсе, то, скорее всего, в небольшом, и лишь благодаря низкой базе февраля.



Кроме того, в марте и апреле примерно в 1,5 раза по сравнению с февралем увеличится объем платежей по внешнему корпоративному долгу РФ, составив $6,2 и 5,6 млрд соответственно. Это может оказать дополнительное давление на рубль со стороны российских компаний и банков, аккумулирующих иностранную валюту для внешних выплат.



В базовом сценарии пара USD/RUB в марте будет находиться в рамках диапазона 66–67,65 руб., верхняя граница которого является 12-месячным максимумом, установленным в конце февраля.



Тем не менее, если мировые рынки не смогут стабилизироваться, мы можем увидеть еще одну волну роста доллара с первой целью в области сопротивления 68,3–68,75. Однако пока наблюдаются попытки восстановления глобальных площадок, подкрепленные заявлениями финансовых властей о готовности принять все необходимые меры для защиты экономики от коронавируса. Поэтому сейчас реализация негативного сценария выглядит менее вероятной, по крайней мере на краткосрочном горизонте.