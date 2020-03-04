En+ Group организовала посещение матча «Байкал-Энергии» против «Водника» для хоккеистов иностранных сборных

Компания En+ Group, генеральный спонсор команды «Байкал-Энергия» и титульный спонсор XL чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске, организовала для хоккеистов группы B посещение игры плей-офф в рамках чемпионата России по хоккею с мячом. Четвертьфинальную встречу с архангельским «Водником» иркутский клуб «Байкал-Энергия» проводил дома на льду стадиона «Труд» 3 марта.

С 2012 года компания En+ Group поддерживает «Байкал-Энергию», а в 2020 году выступила титульным спонсором чемпионата мира по хоккею с мячом, продолжая выбранный вектор благотворительной поддержки национального русского вида спорта.

Демонстрируя сибирское гостеприимство, En+ Group организовала посещение четвертьфинального матча чемпионата России по хоккею с мячом с архангельским «Водником» для 229 хоккеистов, прибывших в Прибайкалье со всего мира. В результате вместе с постоянными болельщиками «Байкал-Энергии» на трибунах стадиона «Труд» собрались члены сборных Латвии, Словакии, Монголии, Венгрии, Чехии, Украины, Швейцарии, Нидерландов, Японии и Сомали.

Перед матчем хоккеист из Венгрии Эвен Любек связался с иркутским клубом в социальных сетях и сообщил, что является поклонником «Байкал-Энергии» и попросил подарить на память футболку с символикой клуба. Её специально изготовили накануне матча. Руководитель энергетического бизнеса компании En+ Михаил Хардиков в перерыве матча выполнил просьбу венгерского болельщика иркутского хоккейного клуба и подарил ему памятную футболку.

По итогам встречи «Байкал-Энергия» со счетом 4:3 одержала победу над архангельским «Водником». Второй матч серии, которая проводится до двух побед одной из команд, состоится 6 марта в Архангельске. После завершения игры на льду «Труда» организовали международный мини-матч с участием хоккеистов группы B XL чемпионата мира по хоккею с мячом.