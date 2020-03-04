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Предпринимателей Иркутска приглашают принять участие в конкурсе «Торговля России»

4 марта 2020

В первый год проведения конкурса со всей страны было подано более 600 заявок, во второй – более 800. По словам организаторов мероприятия, в 2020 году количество номинаций, как и число участников конкурса, вырастет, сообщают в городской администрации.

Традиционно конкурс «Торговля России» проводит Министерство промышленности и торговли России. Главной задачей конкурса является выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной торговли в нашей стране.

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте. Сбор заявок участников с 25.02.2020 – по10.04.2020.

Принять участие в конкурсе могут: органы исполнительной власти, курирующие торговую отрасль, администрации муниципальных образований и хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках VI Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла», который пройдет с 8 по 12 июня в Москве в Центре международной торговли.

Участники конкурса могут заявиться в номинации:

  • «Лучший торговый город»
  • «Лучшая торговая улица»
  • «Лучший нестационарный торговый объект»
  • «Лучший розничный рынок»
  • «Лучшая ярмарка»
  • «Лучший мобильный торговый объект»
  • «Лучший магазин»
  • «Лучший объект фаст-фуда»
  • «Лучший торговый фестиваль»
  • «Лучший оптовый продовольственный рынок»
  • «Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя».

/ Сибирское Информационное Агентство /
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