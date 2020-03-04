Эксперт SuperJob рассказала о положительном влиянии дружбы на работе

Чаще всего дружбу на работе заводят медсестры (65%), продавцы-консультанты и менеджеры по логистике (обе профессии – по 61%), а также врачи (59%). Наиболее редко дружат на работе охранники (43%), юристы (40%) и программисты (37%).

Руководитель исследовательского центра сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Наталья Голованова стала гостем эфира «Радио России», в рамках которого обсуждались результаты исследования профессий, в которых люди чаще дружат.

О том, что у них есть друзья среди коллег, сообщили больше половины респондентов. По мнению эксперта, дружба положительно сказывается на результатах работы.

«Дружба, мне кажется, не может мешать работе, потому что люди проводят на работе большую часть сознательной жизни. Если ходить на работу к «врагам», результаты будут соответствующие. Там, где на работе нормальная обстановка, где люди друг друга понимают, и результаты лучше», - отметила Голованова.

По ее словам, необходимо также учитывать специфику отрасли, в которой работает человек.

«На самом деле, понятие дружбы – понятие философское. И мы все либо взаимодействуем с людьми, либо не воспринимаем их. Там, где коллеги становятся друзьями, иначе идут рабочие процессы. Другое дело, что есть люди, которые работают, глядя в монитор. Почему программисты в конце этого рейтинга в нашем исследовании – на самом деле, тип личности влияет, но влияет и тип работы. Мы проводили это исследование первый раз 8 лет назад, и результаты его повторились практически идентично: рейтинг остался прежним и только подтвердил наше предположение, что тип работы влияет на отношения», - подчеркнула руководитель исследовательского центра SuperJob.