Масштабное учение по ликвидации ЧС прошло на площадке «Усольехимпрома»

Для ликвидации условной ЧС были привлечены около 300 человек и 70 единиц техники. Для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ задействовался вертолет Ми-8 МЧС России, сообщают в пресс-службе МЧС по Иркутской области.

В ходе учений была проверена система оповещения населения, отработаны действия всех служб экстренного реагирования, аварийно-спасательных формирований. На этапах подготовки и проведения учений была оказана методическая и практическая помощь сотрудниками Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России.

ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко:

"Основной целью учений является проверка готовности всей территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области. Все задействованные службы экстренного реагирования показали слаженную работу, однако учения выявили некоторые проблемные вопросы, которые будут включены в план практической отработки".

ВрИО главы региона Игорь Кобзев дал поручение обратить особое внимание на организацию экстренного оповещения населения.

Повторные учения пройдут на промплощадке пройдут в конце мая.