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6 марта в Иркутской области пройдет проверка систем экстренного оповещения

4 марта 2020

В период с 10 до 12 часов в Иркутской области состоится проверка работоспособности системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщают в пресс-службе МЧС по Иркутской области.

Проверка технической готовности системы оповещения гражданской обороны пройдет с кратковременным включением сирен и передачей речевой информации: «Внимание! Уважаемые граждане! Проводится проверка систем оповещения». Просим Вас не беспокоиться и не предпринимать никаких действий по учебным сигналам гражданской обороны!

Напоминаем, что в случае реальной угрозы, звуки сирены означают сигнал «Внимание всем!» Услышав их, необходимо: немедленно включить телевизор, радиоприемник, репродуктор трансляции; внимательно прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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