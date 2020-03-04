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Каждый десятый россиянин соблюдает Великий пост

4 марта 2020

Соблюдение Великого православного поста дает духовное и физическое очищение, а также тренирует силу воли. Но только каждый десятый россиянин будет его соблюдать.

ВЦИОМ представляет данные опроса россиян о Великом посте и результатах, к которым приводит его соблюдение. Великий пост в 2020 году начнется 2 марта и продлится до 18 апреля.

Абсолютное большинство россиян слышали о Великом посте — 94%, но более половины не смогли назвать дату или период его начала в 2020 году (54%). Знает о том, что Великий пост начнется 2 марта, после Масленицы, каждый четвертый (24%), чаще православные россияне (30%).

Те, кто что-то слышал о Великом посте, связывают его с ограничением в еде (22%), христианством и церковью (19%), самоограничением во всех сферах, отсутствием грехов (14%), а также с очищением (10%). Чуть более половины россиян знают правила и ограничения, связанные с Великим постом (55%), чаще об этом сообщают женщины (60%), а также россияне в возрасте 45-59 лет (64%).

Чаще они узнавали об этих ограничениях от родителей или других родственников (55%), в СМИ, книгах или интернете (50%), а также от священников (27%). Не знают о традиционных ограничениях, которые нужно соблюдать во время Великого поста, 43% россиян, среди молодежи 18-24 лет эта доля достигает 69%.

Слышавшие ранее о Великом посте считают, что его соблюдение дает человеку духовное очищение (20%), тренирует силу воли и дисциплину (13%), очищает организм (12%) и помогает здоровью (12%). Однако большинство россиян не будут соблюдать Великий пост в этом году (69%), чаще 18-24-летние и 25-34-летние респонденты (80% и 81% соответственно). Каждый пятый еще не определился с решением относительно соблюдения Великого поста (20%), но каждый десятый (10%) точно знает, что будет соблюдать Великий православный пост.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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